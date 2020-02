Engellileri sanatla hayata bağladılar

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE Engelliler Sanat ve Eğitim Merkezi\'nde (FESEM) açılan kurslara katılan engelli vatandaşlar, hem öğreniyor hem de kazanç elde ediyor.

Fethiye Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği ve Fethiye Belediyesi\'nin işbirliği ile engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması amacıyla 5 ay önce hizmete açılan FESEM, meyvelerini vermeye başladı. Haftanın her günü açık olan, tüm engelli bireyleri bir araya getiren FESEM, bir sanat atölyesi gibi çalışıyor. Atölyede geri dönüşüm atıklarından ev süsleri, çeşitli maketler, su kabağından lamba, ahşap el sanatları, tespih, bilezik, kolye gibi ürünler yapılıp, sergileniyor. Bu ürünler, uygun fiyata vatandaşlara satılıyor. Elde edilen gelir, engelli vatandaşların ev ekonomisine küçük de olsa katkı sağlıyor.

FESEM\'den elde ettiği kazançla engelli aracına akü alan Caner Can (54), kimseye muhtaç kalmadan ihtiyacını giderebilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Ürettikleriyle ilk kez para kazandığını söyleyen Can, \"Yaptığım tespihlerin ve bileklerin çok büyük geliri yok. 15-20 liraya satıyorum. Tespihleri yaparken mutlu oluyorum. Bir işe yarıyorum düşüncesi, beni hayata bağlıyor\" diye konuştu.

Kendisi de bedensel engelli olan Dernek Başkanı Mustafa Bozbaş ise, \"Burada sadece bedensel engelliler değil, tüm engelli gruplar kendi yaptıkları ürünleri sergileyip, aynı zamanda satışını gerçekleştiriyor. Ayrıca burada çeşitli kurslar da açılıyor. Boş vakitlerimizi bu kurslara katılarak değerlendiriyoruz\" dedi. FESEM\'de sergilenen birbirinden güzel el işçiliklere dışarıdan gelen vatandaşların hayran kaldığını ifade eden Bozbaş, \"FESEM\'de yaklaşık 20 arkadaşımız üretim yapıyor. Engelli olmayanların ürünlerini kabul etmedik. Çünkü engelliler yapsın ve engelliler bir şey kazansın istedik. Burada arkadaşlarımız hem rahatlıyor hem de birlik beraberliğimiz artıyor\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI