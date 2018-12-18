Engellileri hayata bağlayan kabloyu kopardılar!

Sinem ERYILMAZ – İSTANBUL,(DHA) – YAKLAŞIK iki hafta önce Taksim Meydanı’na kurulan akülü elektrikli sandalye şarj istasyonunun kabloları koparıldı. Olaydan dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren CK Enerji, istasyonların korunması için vatandaşlara destek çağrısında bulunarak, zarar verenlerin emniyet güçlerine bildirilmelerini istedi.

CK Enerji çalışanları tarafından gönüllü olarak başlatılan \'Hayatı Aydınlat\' projesi kapsamında engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için Taksim Meydanı’na akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonu kurulmuştu. Ancak bunun üzerinden iki hafta geçmesinin ardından birçok engelli vatandaşa hizmet veren şarj istasyonun kablo uçları koparıldı.

Bu olayın ardından CK Enerji tarafından engelli vatandaşların hayatın içinde yer almalarını sağlayan istasyona yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yayımlandı.

“CK Enerji olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışanlarımızın desteği ile başlattığımız Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde, bugüne kadar İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam 14 akülü sandalye şarj istasyonunu hizmete açmış bulunmaktayız” diye yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Son olarak 1 Aralık 2018 tarihinde Taksim Meydanı’nda devreye aldığımız akülü sandalye şarj istasyonumuz ile engelli vatandaşlarımız İstanbul’un adeta kalbi olan İstiklal Caddesi’nde de enerjisiz kalma korkusu yaşamadan hayatın içinde yer alabiliyordu. Ancak Türkiye’nin özel insanlarının hayatını aydınlatmak hedefi ile kurulan bu istasyonun kabloları ne yazık ki kötü niyetli bazı kişiler tarafından kesilerek çalınmıştır. Söz konusu olaydan dolayı büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtirken engelli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet veren istasyonumuza zarar verenleri şiddetle kınadığımızı bildirmek isteriz.

Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde İstanbul Avrupa Yakası’nın en merkezi yerlerine kurduğumuz akülü sandalye şarj istasyonları engelli vatandaşlarımızın hayatın içinde yer almasında büyük bir rol oynamakta. Bu nedenle tüm duyarlı vatandaşlarımızdan bu istasyonlarımızın korunmasında bizlere destek olmalarını, zarar vermek isteyen kişi veya kişileri görmeleri halinde durumu emniyet güçlerine bildirmelerini rica ederiz.

Bu arada toplumsal sorumluluklarının farkında olan bir şirket olarak hırsızlık olayının meydana geldiği istasyonumuzu yeni kablolarını takarak tekrar hizmete aldığımızı duyurur, bir daha benzer bir olay yaşanmamasını temenni ederiz.”