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Yaşam

Engellilere ve dar gelirlilere yemek dağıtan tesis kapatıldı

Aydın'da dar gelirlilere ve engellilere yemek dağıtan tesisin tahliye edilmesi belediye ile defterdarlığı karşı karşıya getirdi.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- Aydın'da dar gelirlilere ve engellilere yemek dağıtan tesisin tahliye edilmesi belediye ile defterdarlığı karşı karşıya getirdi. Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kendilerine süre verilmesine rağmen hemen tahliye yapılmasına tepki gösterdi. Ancak tepkilere rağmen tesis mühürlendi.


CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tepkili. Dar gelirliler ve engellilere yemek dağıtan tesis tahliye ediliyor: "Yapılan işlemi görüyorsunuz... Bize deniyor ki, 'Siz belediye olarak halka yemek vermeyin' Biz sizi kapının önüne koyarız."


Tesisin bulunduğu arsa İl Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait.


Belediye burada dar gelirliler ve engellilere yemek yapıp dağıtıyordu. İl Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri tesisin boşaltılması için süre verdi. Ancak defterdarlık görevlilileri  süre dolmadan tesisi tahliye etmeye geldi.


Haberi alan Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da tesise gitti. Tahliyeye karşı çıktı.


Ancak tepkiye rağmen tesis tahliye edildi. Kapısı mühürlendi.


MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da tesise giderek Çerçioğluna destek verdi, uygulamaya tepki gösterdi.


Defterdar Yardımcısı Mustafa Çambel ise, "Görevimizi yerine getirdik" dedi.


CHP'liler ise tahliye olayının MHP ile Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş'un arasını açan pankart krizinin rövanşı olduğunu iddia etti.


Çünkü Valilik, MHP binasına asılan pankartın indirilmesi için belediyeden araç istemiş ancak belediye "Valilik'ten resmi görev yazısı gelmeden araç veremem" diyerek bu talebi reddetmişti.

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