-Engellilere memurluk kursu başlıyor ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Engellilerin 29 Nisan'da yapılacak Özürlü Memur Seçme Sınavı'na (ÖMSS) hazırlanmaları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) işbirliğiyle ücretsiz kurslar düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün girişimleri sonucunda ÖMSS'ye hazırlık için MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezlerinde kurslar açılmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek kurslar, Halk Eğitim Merkezleri ve uygun görülecek diğer merkezlerde düzenlenecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında imzalanan protokol ile ÖMSS'nin ÖSYM tarafından yapılması kararlaştırılmış ve sınavın 29 Nisan 2012 tarihinde yapılacağı ilan edilmişti. ÖMSS test içerikleri, KPSS'ye paralel olarak, orta öğretim, önlisans ve lisans sınavlarının içerikleriyle aynı olacak ve testler bu kapsamda 60 soruluk genel yetenek ve genel kültür kısımlarından oluşacak. Eğitimler sonucunda kursiyerlere ÖMSS'ye yönelik yeterliliklerin kazandırılması ve kursiyerlerin başarı oranının arttırılması hedefleniyor. Program süresi 216 ile 360 saat arasında olacak. Ücretsiz yapılacak kurslar için il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine başvurular başladı.