Engellilere 'konservatuvar' engeli

T24 - Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı yetenekli ama engelli olan öğrencilere kapılarını kapattı.





Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nın aldığı yönetim kurulu kararı ile engelli öğrencilerin başvurusu kabul edilmedi. Bünyesinde daha önceden alınan birçok engeli olmasına rağmen okulun farklı bölümlerine başvuran öğrencilere bu kez ret cevabı verildi.

Egedesonsöz sitesinin haberine göre, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) gönderdiği yazıda engelli öğrencilerin eğitim göreceği uygun koşulların yaratılması istendi. Bunun üzerine yeterli altyapısı olmadığı gerekçesiyle toplanan konservatuar yönetim kurulu ilk olarak engelli kadrosundan öğrenci alımını durdurdu. Gerekli çalışmayı yapmak yerine engelli sorununa kökten çözüm bulan yönetim başvuruda bulunan birçok engelli yeteneğin hayalini suya düşürdü.

Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Gürbüz Aktaş başkanlığında toplanan yönetim kurulunun aldığı karar başvuru yapmaya hazırlanan görme engelli Ümran Sevinç’in de hayallerini yıktı. Bornova Hayrettin Duran Lisesi’nden başarılı bir puanla mezun olan 20 yaşındaki genç yetenek Ümran, okulu bitirir bitirmez hemen konservatuara koştu. LGS’de yeterli puanı almasına rağmen mülakata alınacağı gün için hazırlık yapan Ümran kendisine verilen yanıt karşısında şok oldu. Konservatuar yönetiminden aldığı ret cevabının ardından tüm beklentileri boşu çıktı. Eline gitarını alarak hayalini kurduğu okulun önüne giden Ümran, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor.



'Hayalim gitti'

Konservatuar yönetiminin aldığı karara anlam veremediğini belirten Ümran Sevinç, “Ben lisede tek başına matematik, Türkçe gibi derslerden geçtim. Burada bulunan bahane çok anlamsız. Yıllardır okuldaki öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın desteği ile konservatuara girmek için çalışıyorum. Aldığım olumsuz yanıtın ardından çok üzüldük. Hayallerim yıkıldı” dedi.

Lise öğrenimi döneminde de okul içinde kendi başına dolaşabildiğini belirten genç yetenek Ümran, ailesinin yardımı ve servisi ile okula gidip geldiğini söyledi.



Altyapı yok

Engelli öğrencilerin yönetim kurulu kararıyla konservatuara alınmaması konusunda açıklama yapan Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Gürbüz Aktaş, “Fiziki altyapımız yok. Engelli öğrencileri aldığımızda onların eğitimlerin karşılayacağımız alanlarımız ve sınıflarımız kısıtlı.





Yürüme engelli bir öğrencinin çıkacağı asansörümüz bile bulunmuyor. Görme engelli bir kişinin başvurusunu kabul ettiğimizde ona kabartma notalar ve uygun yer bulmamız gerek. Bunların hiçbirisine sahip değiliz. Engelli bir kişiye zulüm yapmanın anlamı yok. Onu kabul ettiğimizde kim götürüp getirecek. Onunla ilgilenecek olan yok. Biz de YÖK’ten gelen yazıya göre karar aldık. Bizden uygun koşulların oluşturulmasını istiyorlar. Biz de bu koşullara sağlayana kadar engelli öğrenci almama kararı aldık” dedi. Üst sınıflarda eğitim gören engelli öğrencilerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine ise Prof. Aktaş, “Ben o zaman müdür değildim. Kim almış, kim karar vermiş bilmiyorum” ifadelerini kullandı.