Engellilere iyi haber: Düşünceyle hareket eden robotik ayak yapıldı

T24

Almanya'nın Bochum şehrinde tanıtılan ve HAL (Hybrid Assitive Limb - Hibrit Yardımcı Uzuv) adı verilen robotik uzuvlar sâyesinde engelliler ya da felçliler yürüyebilecek. Engeli olmayanlar ise Cyberdyne şirketinin geliştirdiği robotik uzuvlar sayesşnde çok daha ağır yükleri kaldırabilecek.Tsukuba Üniversitesinden Dr. Yoshiyuki Sankai tarafından geliştirdiği robotik uzuvlar, sırt çantası şeklindeki bir güç kaynağından ve bilgisayar sisteminden oluşuyor.23 kilogram ağırlığındaki mekanizma bel kısmına bağlanarak düşünce gücüyle kontrol ediliyor. Hareket etmeye karar verildiğinde, beyin kas sistemine sinir sinyalleri gönderiyor. Cihaz da sensörü sayesinde bu sinyalleri alarak robotik ayakların işlemesini sağlıyor.5 saat şarj edilmesi gereken cihaz sadece engellilere hitap etmiyor. Rehabilitasyon ve fiziksel egzersiz için de kullanılabiliyor. Cihaz, ağır nesnelerin taşınmasında ve arama-kurtarma operasyonlarında da kullanılabilecek.