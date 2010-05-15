'Engellilere erişim ve ulaşım özgürlüğü istiyoruz'

T24 - İHD İstanbul Şubesi Engelli Hakları Komisyonu, saat 13:00’de Taksim, Galatasaray Lisesi önünde bir basın açıklaması yaptı.





“Engellilere Erişim ve Ulaşım Özgürlüğü İstiyoruz” adı altında yapılan basın açıklamasında, engelli vatandaşların isteklerinin ve haklarının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için gereken tüm mücadelenin verileceğini söylediler.







'Sosyal devlet uyandırılmalı'







İHD İstanbul şubesi Engelli Hakları Komisyonu'nca yapılan basın açıklamasında, engellilere yapılan ayrımcılığa ve yoksul bırakılmaya karşı sosyal devleti uyandırmaya dönük tüm girişimlerin yapılması ve bu yönde Türkiye’nin temel dinamiklerini üretmesi gerektiği vurgulandı.





Hükümetten engelli vatandaşlara karşı daha duyarlı olunması, erişim ve ulaşım özgürlüğü konusunda daha istekli davranması istenildi.





Yapılan açıklamada engellilerin en temel sorunları anlatıldı. Bu sorunların ve eksikliklerin engelli vatandaşlarınca dile getirilmesinin, kendilerini ifade etmelerinin önünde önemli engeller olduğu vurgulandı. Engellerin sorumluluk gerektiren görevlere talip olmalarındaki yasaklamalardan vazgeçilmesi istendi.







'Engelliler bizde ancak santral operatörü olabiliyorlar'







Basın açıklamasının sonunda, “İnsani gelişmişlik düzeyi yüksek toplumlarda engelliler yüksek bürokrat, hakim, savcı, büyükelçi, bakan olabilirken,Türkiye’de yeterli formasyonu olanlar, yasaklamalar bir yana beyinlerdeki ayrımcı bakış yüzünden en fazla santral operatörlüğüne layık görülmektedirler,” denildi.





"Gelişmiş toplumlarda engelliler yüksek bürokrat, hakim, savcı, büyükelçi, bakan olabilirken,Türkiye’de yeterli formasyonu olanlar, yasaklamalar bir yana beyinlerdeki ayrımcı bakış yüzünden en fazla santral operatörlüğüne layık görülmektedirler,” denildi.





Yazı: Ebülfez Demirdaş (MİHA) Fotoğraf: Mehmet Hüseyin Köşker (MİHA)

