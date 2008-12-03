'Engellilere engel olmayın'

Engelleri Kaldıralım Derneği Genel Başkanı Mine Kıvrak, engellilerin işsizlik,yetersiz eğitim,sağlık hizmeti, elverişsiz fiziksel koşullar ile toplumun engellilere bakışındaki olumsuz yargılar nedeniyle toplumsal hayata uyum sorunu yaşadığını söyledi



Engelleri Kaldıralım Derneği Genel Başkanı Mine Kıvrak yaptığı açıklamada, `Ülkemizde engelli vatandaşlarımız kendi engellerinin yanı sıra, toplumun ve devletin yaşattığı engellerle de başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Sevimsiz-yanlış tanımlamalar ve toplumsal ön yargılar en az engelin kendisi kadar büyük bir sorundur` dedi. Kıvrak, yaklaşık 8.5 milyon engellinin; işsizlik, yetersiz eğitim, sağlık hizmeti, elverişsiz fiziksel koşullar ile toplumun engellilere bakışındaki olumsuz yargılar nedeniyle toplumsal hayata uyum sorunu yaşadığını söyledi.



Türkiye`de engellilerin büyük bölümünün eğitim hizmetinden mahrum bulunduğunu ifade eden Kıvrak, engellilere nitelik ve erişim açısından çağdaş kriterlerin uzağında eğitim hizmeti sunulduğunu kaydetti. Resmi verilere göre engelli nüfusun işgücüne katılım oranının yüzde 22 olduğuna işaret eden Kıvrak, `Tüm bu gerçeklerden hareketle denilebilir ki, ülkemizde hayatı normal insanlara göre planlayan, engellileri yok sayan kurumsal ayrımcılık, engelli insanlarımızın hayatını zorlaştıran en önemli sorun olarak varlığını sürdürmektedir` dedi.



Kıvrak, Türkiye`de engellilerin sorunlarının ötelendiğini söyleyerek, `Engellilerin engellendiği en önemli alan eğitim alanıdır` dedi. Zihinsel engellilere eğitim veren resmi ve özel okul sayısının 548, öğrenci sayısının ise 18 bin 479 olduğuna değinen Kıvrak, `Bu okullarda toplamda ise 4 bin 171 öğretmen görev yapmaktadır. Kaldı ki, pek çok ailenin engelli çocuğunu sakladığı, ortaya çıkartmadığı da göz önüne alınırsa, zihinsel engellilerin eğitiminin yetersizliği istihdam sorununu, istihdam sorunu gelir azlığını, gelir azlığı ise sosyal ve kültürel yaşama katılma sorununu doğurmaktadır. Bağımsız Eğitimciler Sendikasının `5 Yılda 5 Zihinsel Engelli Çocuklar Okulu` açmak için başlattığı ulusal kampanyayı hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz` dedi





