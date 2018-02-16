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Engellilere atlı terapi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Engelliler İl Spor Merkezi Birimi tarafından düzenlenen programda, kentteki engelli çocuklar at binerek terapi alıyor

16 Şubat 2018 21:09

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Engelliler İl Spor Merkezi Birimi tarafından düzenlenen programda, kentteki engelli çocuklar at binerek terapi alıyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Engelliler İl Spor Merkezi Birimi tarafından organize edilen etkinliklerle, kentteki engelli çocuklar Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Binicilik Tesisleri\'nde at binerek terapi alıyor. Tesiste düzenlenen programa, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Fatih Ortaokulu, Çarşamba Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve velileriyle birlikte 44 engelli katıldı.
Her hafta gerçekleştirilen atlı terapi ile engellilerin tedavilerinin yanı sıra binicilik sporu ile tanışmasının da hedeflendiği belirtildi.

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