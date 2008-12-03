'Engellilere asgari ücret düzeyinde tazminat verilsin'

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü nedeniyle Kızılay'da toplanan özürlüler, TBMM'ye yürüdü.

Sabah saatlerinde Sakarya Caddesi'nde toplanan Engelliler Konfederasyonuna bağlı dernek ve sendikaların üyeleri, ''Sadaka Değil, Tazminat İstiyoruz'', ''Söz, Yetki, Karar Engellilere'', ''Sosyal Devlet, Sosyal Adalet'' şeklinde sloganlar attılar.



Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli, burada yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin ağır bir ekonomik kriz yaşadığını ve krizin yoksulluk, zam, işsizlik ve pahalılık demek olduğunu ifade etti. Özellikle fakir halkın kriz altında ezildiğini dile getiren İçli, özürlüvatandaşların bu durumdan normal insanlara göre, çok daha fazla mağdur olduğunu söyledi. Özürlülerin çoğunun sosyal güvenlikten faydalanamadığını ve engellilerde işsizlik oranının yüzde 90 civarında olduğunu anlatan İçli, taleplerinin çok daha büyük önem taşıdığını anlattı.



Yerel seçim öncesinde siyasi partilerin programlarını ve icraatlarını açıklayarak kitlelerden oy talebinde bulunduğunu anımsatan Turhan İçli, kendilerinin büyük bir toplumsal varlık olduğunu göstermek istediklerini belirtti. ''Bizim arkamızda milyonlarca oy var'' diyen İçli, kendilerini dikkate almayan partileri dikkate almayacaklarını dile getirdi. İçli, TBMM'deki siyasi parti grupları, TBMM Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na taleplerini dile getireceklerini söyledi.



-'Her engelliye asgari ücret düzeyinde tazminat'



Muhtaçlık Kanunu'nun işlevini yitirdiğini savunan Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı İçli, çıkartıldığı dönemde asgari ücretin yarısına eşit olan ödemenin, şu anda asgari ücretin 6'da 1'ine düştüğünü bildirdi. 2005 yılında çıkartılan Özürlü Kanunu'nun, bakmakla yükümlü kimsesi

olmayan, nafaka almayan, aylık geliri 90 YTL'nin altında olan kişilere ödeme yapmayı öngördüğünü hatırlatan İçli, Türkiye'de bakmakla yükümlü kimsesi olmayan engelli sayısının yok denecek kadar az olduğunu söyledi. İçli, işsiz her engelliye asgari ücret düzeyinde tazminat ödenmesini istedi. Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği'nin acilen değiştirilmesi gerektiğini savunan İçli, sakatlık oranının sağlık kurulu raporlarıyla belirlenirken işgücü kaybı oranının yapılacak yasal düzenlemeler sonucunda uzman bir kurul tarafından espit edilmesini istedi. Turhan İçli, ''Engelliler Konfederasyonu olarak özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine daha çok kaynak ayrılarak devlet tarafından sürdürülmesini, mevcut özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim sürecinin haftanın 5 günü yarım güne çıkarılmasını ve sıkı denetim altına alınmasını istiyoruz'' diye konuştu. Açıklamanın ardından, grup sloganlar atarak yürüyüşe geçti. TBMM Çankaya Kapısı'na gelen özürlüler, üst aramaları yapıldıktan sonra yetkililerle görüşmek üzere sonra içeri alındı.

