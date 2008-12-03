T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Engellilere asgari ücret düzeyinde tazminat verilsin'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla biraraya gelen Engelliler Konfederasyonu'na bağlı dernekler 'her engelliye asgari ücret ücret düzeyinde tazminat' talep etti.

03 Aralık 2008 02:00

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü nedeniyle Kızılay'da toplanan özürlüler, TBMM'ye yürüdü.
Sabah saatlerinde Sakarya Caddesi'nde toplanan Engelliler Konfederasyonuna bağlı dernek ve sendikaların üyeleri, ''Sadaka Değil, Tazminat İstiyoruz'', ''Söz, Yetki, Karar Engellilere'', ''Sosyal Devlet, Sosyal Adalet'' şeklinde sloganlar attılar.

Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli, burada yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin ağır bir ekonomik kriz yaşadığını ve krizin yoksulluk, zam, işsizlik ve pahalılık demek olduğunu ifade etti. Özellikle fakir halkın kriz altında ezildiğini dile getiren İçli, özürlüvatandaşların bu durumdan normal insanlara göre, çok daha fazla mağdur olduğunu söyledi. Özürlülerin çoğunun sosyal güvenlikten faydalanamadığını ve engellilerde işsizlik oranının yüzde 90 civarında olduğunu anlatan İçli, taleplerinin çok daha büyük önem taşıdığını anlattı.
 
Yerel seçim öncesinde siyasi partilerin programlarını ve icraatlarını açıklayarak kitlelerden oy talebinde bulunduğunu anımsatan Turhan İçli, kendilerinin büyük bir toplumsal varlık olduğunu göstermek istediklerini belirtti. ''Bizim arkamızda milyonlarca oy var'' diyen İçli, kendilerini dikkate almayan partileri dikkate almayacaklarını dile getirdi. İçli, TBMM'deki siyasi parti grupları, TBMM Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na taleplerini dile getireceklerini söyledi.

-'Her engelliye asgari ücret düzeyinde tazminat'  

Muhtaçlık Kanunu'nun işlevini yitirdiğini savunan Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı İçli, çıkartıldığı dönemde asgari ücretin yarısına eşit olan ödemenin, şu anda asgari ücretin 6'da 1'ine düştüğünü bildirdi. 2005 yılında çıkartılan Özürlü Kanunu'nun, bakmakla yükümlü kimsesi
olmayan, nafaka almayan, aylık geliri 90 YTL'nin altında olan kişilere ödeme yapmayı öngördüğünü hatırlatan İçli, Türkiye'de bakmakla yükümlü kimsesi olmayan engelli sayısının yok denecek kadar az olduğunu söyledi. İçli, işsiz her engelliye asgari ücret düzeyinde tazminat ödenmesini istedi. Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği'nin acilen değiştirilmesi gerektiğini savunan İçli, sakatlık oranının sağlık kurulu raporlarıyla belirlenirken işgücü kaybı oranının yapılacak yasal düzenlemeler sonucunda uzman bir kurul tarafından espit edilmesini istedi. Turhan İçli, ''Engelliler Konfederasyonu olarak özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine daha çok kaynak ayrılarak devlet tarafından sürdürülmesini, mevcut özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim sürecinin haftanın 5 günü yarım güne çıkarılmasını ve sıkı denetim altına alınmasını istiyoruz'' diye konuştu. Açıklamanın ardından, grup sloganlar atarak yürüyüşe geçti. TBMM Çankaya Kapısı'na gelen özürlüler, üst aramaları yapıldıktan sonra yetkililerle görüşmek üzere sonra içeri alındı.

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24