-ENGELLİLERE "ENGELSİZ KONUT" GAZİANTEP (A.A) - 25.10.2010 - Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi, engellilerin her açıdan rahatça kullanabileceği, ''sıfır engelli'' konut projesi hazırladı. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender, yaptığı açıklamada, engellilerin yaşayacağı sitede, girişinden çıkışına kadar tüm ortamlarda ''sıfır engel'' olacağını söyledi. Kalender, dernek olarak engellilerin, engellerinden dolayı muhtaç duruma düşürülmesini ve bu durumda kalmasını istemediklerini, bunu ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Engellilerin çoğunun ailelerinin fakir ve dar gelirli olduğunu ve kendilerine uygun olmayan evlerde oturduğunu ifade eden Kalender, ''Merdivenler dik. Engelli ikinci ya da üçüncü katta oturuyor. Mesela bir kızımız var, her gün üçünü kata kucakta inip çıkıyor. Asansör yok'' dedi. Kalender, bir engellinin aldığı maaşın 200-300 lira olduğunu, engellinin aldığı bu maaşla konut sahibi olmasını istediklerini belirtti. Devletin dar gelirli kişilere yönelik olarak konut projeleri yaptığını, bu projenin bir benzerinin engelliler için yapılabileceğini düşünerek, ''Engelsiz Konutlar'' projesi hazırladıklarını dile getiren Kalender, şöyle konuştu: ''Engellilerin yaşayacağı sitede, girişinden çıkışına kadar tüm ortamlarda 'sıfır engel' olacak. Her şey dört dörtlük olur mu, olmaz ama en azından onların hayatını kolaylaştırmaya çalışacağız. Sitenin ve apartmanların girişi engellilerin kullanımına uygun olacak. Çift asansör olabilir. İç donanım da engellilere uygun olarak düzenlenebilir. Yani engellilerimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde yapılacak düzenlemelerle her türlü tedbir alınabilir. Bizim projemizde bunlar var. 2007 yılında projeyle ilgili müracaatımızı yaptık. Belediye yer tahsisinde bulundu. Valilik kanalıyla girişimlerde bulunduk. Milletvekillerimizle görüşüldü. Gaziantep ziyaretinde konuyu Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e de ilettik. Gerekli müracaatları yaptık, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nden yanıt bekliyoruz. Randevu alıp gideceğiz.''