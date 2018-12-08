Engellilerden tiyatrolu doğa ve çevre mesajı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, engellilerin rol aldığı, \'Bir Orman Şenliği\' adlı tiyatro oyunu, izleyenlerden tam not aldı.

Kuşadası\'ndaki Erdoğan Öven Engelliler Köyü\'ndeki engelliler, rol aldıkları tiyatro oyunuyla doğa ve çevre sevgisi mesajı verdi. Erkan Yücel sahnesinde, kalabalık bir izleyici topluluğu önüne çıkan zihinsel ve bedensel engelliler; konuşan, dans eden, düşünen hayvanların gözünden, yağmalanmak istenen bir ormanı koruma çabalarını sahneledi. Uğur böcekleri, kelebekler, arılar, kaplumbağalar rolünde sahneye çıkan engelliler mesajlarını dansla verdi. Sevimli fil şarkı söylerken, beyaz güvercin şiir okudu. Haberci tavşan ise insanların ormanı katlederek AVM, rezidans yapma girişimlerini haber verdi. Görme engelli Burcu Kocabıçak\'ın sunduğu \'Bir Orman Şenliği\' oyununu İstanbul\'dan sadece bu oyun için gelen ünlü tiyatro sanatçıları Pervin- Enver Demirkan ile Ali Yaylı\'nın da aralarında bulunduğu davetliler izledi. Tiyatro oyunu sonunda tüm engellilerin hep bir ağızdan, \"Dünyayı, insanı, doğayı sevmek bizim ışığımız. Biz bu ışıktayız, ya siz\" sözleri salonu dolduranlarca uzun uzun alkışlandı.

Oyun sonrası sahneye çıkarak engellilerle birlikte danslarına eşlik eden usta tiyatrocu Enver Demirkan, \"Hepimiz birer engelli adayıyız. Engel kafamızın içinde, başka hiçbir engel yok. Engellilerimiz sporda başarılar yapıyor, bu çocuklarımız burada muhteşem bir tiyatro sahneledi. Mutluluktan öldüm\" dedi.

Ali Yaylı da sözlerine başlamadan önce engellilere dönerek, \"Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum\" dedi. Yaylı, \"İşte sanat böyle bir şey. Tiyatro iyileştirir. Kim düşündüyse, kim hayata geçirilmesinde emek verdiyse, tiyatro adına, sevda adına, insanlık adına teşekkür ediyorum\" dedi.

Kuşadası Engelliler Derneği Başkanı Canan Güler de engellilere verilen destek için teşekkür etti.

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