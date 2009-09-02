Engelliler toplu ulaşımda unutulunca isyan etti!

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), İstanbul’daki metrobüs hattında birçok durağın, engellilerin kullanımına uygun olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı. Dernek Başkanı Süleyman Akbulut, "AB uyum sürecinde 2005’de çıkan 5378 sayılı yasada, 2005’den sonra inşa edilecek yapıların, engellilerin kullanımına uygun olması gerekiyordu. Birçok kez uyarmamıza rağmen belediye bizi duymazdan geldi. Düzenleme yapmazlarsa, ayrımcılık yaptıkları için ceza davası da açacağız" dedi.









Dava İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın, trafik sıkışıklığına çare olarak hayata geçirdiği Metrobüs Projesi, Hollanda’dan alınan Phileas marka otobüslerin arızalanması, projenin yanlış olduğu, otoyolu sıkıştırdığı gibi tartışmalar yüzünden sık sık gündeme geldi. Metrobüsün bu seferki şikayetçileri ise fiziksel engelliler oldu. TOHAD, tüm engelliler adına, İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dernek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, engellilerin kullanımına uygun olmayan duraklara, rampa ve özürlü asansörü ile görme engellilere uygun taban sistemlerinin yapılmasını istedi.

Hastaneye yakın yerlerde rampa istiyorlar

İlk incelemelerine göre İETT Kampı, Küçükçekmece, Şirinevler, Bayrampaşa, Edirnekapı, Ayvansaray, Halıcıoğlu, Perpa, SSK Hastanesi, Çağlayan ve Zincirlikuyu ile Kadıköy’de yeni hizmete giren dört durağın, engelli kullanımına uygun olmadığını belirten Süleyman Akbulut, "Metrobüs hattının yapımı öncesinde ve yaplışındaki ikazlarımızı dinlemediler. Sonrasındaki uyarılarımızı ise ‘Tamam yapıyoruz, çalışmalarımız sürüyor’ cevaplarıyla geçiştirdiler. Birçok insan mağdur oldu ve olmaya devam ediyor. Bizde bu yüzden durakların düzeltilmesi için dava açtık" dedi.

Yasalar çiğnendi iddiası

TOHAD Başkan Yardımcısı Avukat Süleyman Bayramoğlu da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çiğnediği yasa maddelerini şöyle sıraladı:

- Anayasa’nın 61’nci maddesinde yer alan ‘Devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır’ hükmü.

- 3194 sayılı İmar Kanununu’nda yer alan ‘Fiziksel çevrenin, özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması’hükmü.

- Temmuz 2007’de kabul edilen 5378 Özürlüler yasasında yer alan geçici 3’ncü maddesinde yer alan ‘Büyükşehir belediyeleri, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır’ kararı.

- Aynı yasayla ilgili Başbakanlık Genelgesi ve Türkiye’nin imza attığı, Engellilerin Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına Dair Sözleşmenin ilgili maddeleri

Engelliler kullandıkları hastanelere zor ulaşıyor

2003’te uğradığı silahlı saldırı sonrası belden aşağısının felç olduğunu anlatan 40 yaşındaki Recep Mersin, engellilerin en fazla kullandığı, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne yakın Şirinevler metrobüs durağına girip çıkabilmenin mümkün olmadığını söyledi. Mersin, "Duraklara giremediğimiz için de, araçların uygun olması bir anlam ifade etmiyor. Belediyeden bir an önce durakları düzeltmesini istiyoruz. Bu bizim yasal hakkımız. Devlet ayrımcılık yapmamalı" dedi.

Tolumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), engelliler, kronik ya da süreğen hastalık sebebiyle hareket kısıtlılığı yaşayanlar, yaşlılar, kadınlar, risk altındaki sosyal gruplar ile ilgili çalışmalar yapıyor.