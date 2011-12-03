Engelliler sadaka değil iş istiyor



T24 - Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, devletin çalıştırması gereken toplam engelli personelin sadece yüzde 47'sini çalıştırdığını, kadroların yüzde 53'ünün boş durduğunu ve atama yapılmadığını belirtti.



Kahveci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Devlet Personel Başkanlığı" verilerine dayanarak bir açıklama yaptı.



Kamu kurumlarında yüzde 3 oranına göre çalıştırılması gereken engelli personel sayısının 44 bin 189 olduğunu bildiren Kahveci, sadece 20 bin 829 engellinin kamuda memur olarak istihdam edildiği, devletin 23 bin 360 engelliyi istihdam etmesi gerektiği vurguladı.



Bakanlıklar arasında yüzde 3 oranına göre en fazla boş kadronun 12 bin 672 ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğunu aktaran Kahveci, ikinci sırada 3 bin 725 boş kadroyla Sağlık Bakanlığı'nın geldiği, kurumlar arasında da bin 748 boş engelli kadrosuyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk sırada yer aldığını ifade etti.



Bakanlıklar arasında en fazla engelliyi, 226 engelli personel çalıştırması gerekirken 675 kişi çalıştıran Maliye Bakanlığı'nın çalıştırdığını belirten Kahveci, şunları ekledi:



"Son yıllarda engelli istihdamında bir artış yaşansa da hala kadroların yüzde 53'ünün boş olması üzüntü vericidir. Bir an önce bu kadrolara atama yapılmalıdır. Devlet, engelli istihdamı konusundaki bu eksikliğini gidermeli ve özel sektörü de engelli istihdamı konusunda zorlamalıdır."







