-ENGELLİLER NEMRUT'A TIRMANDI ADIYAMAN (A.A) - 08.05.2011 - Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ''Engellilerle Zirvede-Nemrut'a Tırmanıyoruz XI Projesi'' kapsamında ortopedik engelliler, Mehmetçik ve üniversite öğrencilerinin desteğiyle Nemrut Dağı'na tırmandı. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, Ordu, Trabzon, Mersin, İzmir ve Adıyaman ile ABD, Brezilya ve Japonya'dan gelen çok sayıda engelli ve yakını, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Nemrut ören yerindeki zirvenin eteğinde bir araya geldi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının özel olarak hazırlattığı koltuklara oturan engelliler, Mehmetçik, Adıyaman Üniversitesi ve Mehmetçik Dershanesi öğrencilerinin yardımıyla 2 bin 206 yüksekliğindeki Nemrut Dağı'nın dik yaya yolunu tırmandı. Askerler ve engelliler zaman zaman dinlenerek tırmanışı tamamlandılar. Nemrut Dağı'nın zirvesine ulaşan engelliler, Aile Eğitim Derneği üyelerinin ve Biz Yabancı Değiliz grubunun seslendirdiği parçalarla davul zurna eşliğinde halay çekti. Etkinliği yerli ve yabancı turistler de izledi. Rotary 2430. Bölge Guvernörü Kemalettin Erbilgin, 11'incisi bu yıl düzenlenen etkinliğin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Etkinliğin İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman Üniversitesi ve öğrencilerin desteğiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Erbilgin, emeği geçenlere teşekkür etti. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Yaşar Koca ise ''hiçbir insanın engeli ne olursa olsun engele takılmadığını'' bu yıl da herkese ispatladıklarını dile getirerek, hazırlanan özel koltuklarda engellileri taşıyan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Engelliler ise sloganlarının ''Engellilerle Engelsiz Yaşam'' olduğunu belirterek, Nemrut Dağı zirvesine tırmanmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söylediler. Etkinliğe katılanlar Nemrut Dağı'ndaki heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelliler daha sonra Commagene Krallığı'na ait Arsemia, eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü ve Karakuş Tepesi'ni ziyaret ettiler.