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Engelliler mantar üreterek hem terapi görüyor, hem de meslek sahibi oluyor

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı’nda mantar üretim eğitimi alan engelliler hem terapi görüyor hem de meslek sahibi oluyor

16 Ocak 2018 17:23

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı’nda mantar üretim eğitimi alan engelliler hem terapi görüyor hem de meslek sahibi oluyor. Kursa down sendromlu, hafif zihinsel ve ortopedik engellilerden oluşan 23 öğrenci katılıyor.

Mantar Üretim Atölyesi’nde oda neminin ayarlanmasından sulamaya, toplamadan satışa kadar mantarın her anına şahit olan engelli kursiyerler, kurs sayesinde hem gelecekle ilgili hedeflerini belirliyor hem de özgüvenlerini arttırıyor. Ayrıca atölyede eğitimini tamamlayanların çoğu mantar ticaretine başlıyor.

“MANTARLARI TOPLAMAK BENİ HEYECANLANDIRIYOR”

Kursiyerlerden 20 yaşındaki Furkan Yaşar, “Mantar üretimini öğreniyoruz. Burada arkadaşlarla çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Mantar yetiştirmek çok heyecanlı. Özellikle mantarları toplamak beni heyecanlandırıyor. İleride kültür mantarını yetiştirip satmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ENGELLİLERDEN KURSA YOĞUN İLGİ

Engellilerin kursa ilgisinden memnun olduğunu söyleyen eğitmen Derya Subaşı, “Şu anda 23 öğrencimiz var. Kültür mantarı ve istiridye mantarı yetiştiriyoruz. Oda nemi ayarlanması, sulama, toplama, paketleme, satışa kadar her şeyi öğreniyorlar. İstiridye mantarı çok iş gücü istemiyor. Bu da kursiyerlerin işini daha da kolaylaştırıyor. Bu atölyede öğrendikleriyle ileride iş yapabilir ve kazanç sağlayabilirler. Mantar üretiminin terapi özelliği de var. Kursiyerin eli toprağa değiyor. Bir şeyler ürettiğini, sattığını ve para kazandığını hissediyor. Kursiyerler burada çok mutlu oluyorlar” dedi.

(FOTOĞRAF)

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