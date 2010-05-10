'Engelliler kutlama değil, sorunlarına çözüm istiyor'

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'Engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz'

Basın açıklamasını, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz engelli örgütleri adına yaptı. Ayrıca basın açıklamasına Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Eroğlu ve Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Murat Demirok da katıldı.Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, “Engelliler Haftası’nı kutlama yaparak değil, engellilerin sorunlarının masaya yatırıldığı bir hafta olarak geçirilmesini istiyoruz. Günümüzde birçok alanda sorunu olan engelliler, hala çeşitli engellerle karşılaşmanın sıkıntısını yaşamaktadırlar. Ne özel sektörde ne de kamu sektöründe engelliler, aldıkları eğitime uygun kadro ve görevde istihdam edilmemektedir. Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Sözleşmesi’nin onaylanarak, yürürlüğe girmesine rağmen, uygulamalarda ayrımcılığa yol açan yaklaşımlar devam etmektedir,” diye konuştu.Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz konuşmasını şöyle sürdürdü:“Hükümete, meclise, siyasetçilere sesleniyoruz, engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz. Yasa değişiklikleri, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu kararları, fiziki çevre sorunlarını çözmeye yetmemiştir. Daha kötüsü, hukuka bizzat hükümet ve belediyeler uymamaktadır. Engelliler kendilerini kuşatan engelleri aşamaz; eğitim, sağlık, çalışma gibi en önemli ihtiyaçlarına, haklarına ulaşamaz durumdadır. 2010 bütçesinde yapılan son düzenleme, engellilerin memur olarak istihdam edileceği beklentilerini artırmıştır. Yıllardır boş tutulan 39 bine yakın kadronun dolacağı umudu yayılmıştır. Ancak kurum ve kuruluşlardan yapılan duyurular ve istenilen koşullar bu umutları kıracak kısıtlamalar taşımaktadır. Bunların en başında yüksek öğrenimde görme koşulu gelmektedir. Engellilerin yalnızca yüzde 2’si yüksek okul bitirebilmektedir. İlköğretim, orta öğretim mezunu olan işsiz engellilerin ne olacağı belirsiz bırakılmıştır. Bu yolla engelli memur istihdam edilmemesinin maddi koşulları kalmamaktadır.”Yazı ve fotoğraf: Mahmut Engintepe (MİHA)