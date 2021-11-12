Engelliler Konfederasyonu: 7 bin 800 kadro boş, atama yapmıyorlar

Engelliler Konfederasyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde atama talep etti. Konfederasyon Başkanı Fermani Kurtel, "10 bin atamanın bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sitesinde 7 bin 800 boş kadronun olduğu görülüyor. Maalesef atama yapmıyorlar." dedi.

Engelliler Konfederasyonu, E-KPSS’ye giren ve atama bekleyen engellilerin taleplerini dile getirmek amacıyla Ankara'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önünde basın açıklaması yaptı.

"Söz verip de caydınız, bizleri yok saydınız" yazılı pankartın açıldığı, "Sadaka değil, iş istiyoruz", "10 bin atama yüzde 6 kota" sloganlarının atıldığı basın açıklamasında; Engelliler Konfederasyonu Başkanı Fermani Kurtel şunları söyledi:

"10 bin atamanın bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor"

"Bir önceki bakan Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşmüştük, engellilerin atamasına yönelik söz vermişti. Ne yazık ki daha sonra görevden ayrıldı. Daha sonra yine, bugün görevde olan Sayın Derya Yanık hanımefendiden randevu aldık, görüştük, en kısa zamanda EKPSS sonucuna göre belirli bir oranda atayacaklarının sözünü vermişti. Anlamlı sayıda 10 bin atamanın bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor."

"40 bin engellinin kamu kuruluşlarına yerleştirilmesi gerekiyor"

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sitesinde 7 bin 800 boş kadronun olduğu görülüyor. Kendi sitelerinde bu boş kadrolar görüldüğü halde maalesef atama yapmıyorlar. Yine kamu kurumlarında 3 milyon 600 bin insan memur olarak çalışmakta. Eğer bunları dikkate alırsak, 100 bin engellinin kamu kuruluşlarında çalışması gerekir. Kamu kuruluşlarında 60 bin engelli çalışmakta, demek ki 40 bin açığın kamu kuruluşlarına yerleştirilmesi gerekiyor.

"İktidar, engellilerin atanmasına kulaklarını tıkadı"

"Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince engellilerin her yıl belirli oranda atanması gerekiyordu. Buna da iktidar kulaklarını tıkadı. Kendi çıkardıkları kanunlara kendileri uymuyor. Bir an önce bizlere verdikleri sözleri yerlerine getirmesini diliyorum."

Kurtel adına basın açıklaması metnini okuyan Engelliler Konfederasyonu Genel Koordinatörü Mustafa Özsaygı ise şunları söyledi:

"Taleplerimizin karşılanması, engellileri yoksulluktan ve başkalarına mahkûm olmaktan kurtarabilmenin tek yoludur"

"Sözün bittiği yerdeyiz. Resmi verilere karşın kurum yöneticileri ve karar vericiler, engelli istihdamında iyi durumda olunduğunu anlatmaya çalışmakta ve engellileri oyalamayı tercih etmektedirler. Sözün bittiği yerdeyiz ve artık yöneticilerin rakamları, oranları kullanarak deveye hendek atlatma uğraşısından vazgeçmelerini istiyoruz. Gerçekçi çözüm ise çok nettir;

- Kamu kurumlarında engelliler için belirlenmiş kotalar sadece engelliler için kullanılmalıdır.

- Engellilere tahsis edilmiş boş kadrolar tek seferde doldurulmalıdır. Bunun için kamuya memur kadrosunda, tek seferde en az 20 bin engelli personel alınmalıdır.

- Memur kadrosu için belirlenmiş olan yüzde 3 kotası, en az yüzde 6’ya çıkartılmalı ve doldurulmalıdır.

- Her kurumun kamu personel alımında alınan personel sayısının en az yüzde 6’sı kadar engelli kamu personeli alımı aynı anda yapılmalıdır.

- Engellilerin istihdamında eğitim, liyakat vb. durumlar esas alınmalı ve engellilerin niteliksiz işlerde istihdamından vazgeçilmelidir.

Taleplerimiz karşılanamaz, zor veya imkânsız şeyler değildir. Taleplerimiz, engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürebilmelerinin asgari şartlarıdır. Taleplerimizin karşılanması; engellilerin yoksulluktan, açlıktan ve başkalarına mahkûm olmaktan kurtulabilmelerinin tek yoludur." (ANKA)