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Engelliler, Kemal Sunal'ın doğum gününü Hababam Sınıfı'nda kutladı

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 'pasta sınıfı' öğrencileri Türk sinemasının usta komedyenlerinden Kemal Sunal’ın doğum gününde Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı’nı ziyaret etti

11 Kasım 2017 15:04

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören \'pasta sınıfı\' öğrencileri Türk sinemasının usta komedyenlerinden Kemal Sunal’ın doğum gününde Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı’nı ziyaret etti.

Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle bir gün ertelemeli yapılan gezide pasta sınıfında eğitim gören 28 öğrenci yaptıkları pastayı Sunal\'ın sınıftaki sırasında kesip, oyuncunun doğum gününü kutladı. Müzeye dönüştürülen sınıfta hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, daha sonra aralarında rol dağılımı yapıp Hababam Sınıfı\'nı canlandırdı.

(FOTOĞRAF)

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