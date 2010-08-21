Engelliler için 'engelsiz ev' yaptılar

T24 - Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Teknik Bölümler öğrencilerince tasarlanan ''Engelsiz Ev'' projesi hayata geçirildi. Mutfak eşyaları kırılmaz... Su ve elektrik sistemi sensörlü... Proje, Göztepe'deki Özgürlük Parkı'nda sergileniyor.





Ev hakkında bilgi veren Elektronik Haberleşme Bölümü öğrencisi Barış Battal, projenin, görme engelli bireylere daha kaliteli yaşam sağlamayı ve evlerinde karşılaştıkları pek çok engeli ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.





Evin kapısının anahtarsız olduğunu ve parmak izi ile ses tanıma gibi güvenlik sistemi içerdiğini anlatan Battal, mobilyaların da çarpma sonucu yaralanmayı önlemek amacıyla yuvarlak hatlı hazırlandığını bildirdi.





Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi İnci Zaim Gökbay ve 11 öğrenci tarafından tasarlanan 15 metrekarelik ''Engelsiz Ev'', 27 Ağustosa kadar Göztepe'deki Özgürlük Parkı'nda gezilebilecek.





Ev, önümüzdeki günlerde Şişli ve Taksim'de de sergilenecek.



