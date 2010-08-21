T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Engelliler için 'engelsiz ev' yaptılar

Bahçeşehir Üniversitesi M.Y.O Teknik Bölümler öğrencileri tasarlanan ''Engelsiz Ev'' projesini hayata geçirdiler.

21 Ağustos 2010 03:00

T24- Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Teknik Bölümler öğrencilerince tasarlanan ''Engelsiz Ev'' projesi hayata geçirildi. Mutfak eşyaları kırılmaz... Su ve elektrik sistemi sensörlü... Proje, Göztepe'deki Özgürlük Parkı'nda sergileniyor.


Ev hakkında bilgi veren Elektronik Haberleşme Bölümü öğrencisi Barış Battal, projenin, görme engelli bireylere daha kaliteli yaşam sağlamayı ve evlerinde karşılaştıkları pek çok engeli ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.


Evin kapısının anahtarsız olduğunu ve parmak izi ile ses tanıma gibi güvenlik sistemi içerdiğini anlatan Battal, mobilyaların da çarpma sonucu yaralanmayı önlemek amacıyla yuvarlak hatlı hazırlandığını bildirdi.


Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi İnci Zaim Gökbay ve 11 öğrenci tarafından tasarlanan 15 metrekarelik ''Engelsiz Ev'', 27 Ağustosa kadar Göztepe'deki Özgürlük Parkı'nda gezilebilecek.


Ev, önümüzdeki günlerde Şişli ve Taksim'de de sergilenecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24