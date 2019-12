Engelliler için eğitim seferberliği

Türkiye'de özürlülerin eğitimiyle ilgili ülke genelini ve tüm özür gruplarını kapsayacak şekilde ilgili bakanlıkların da desteği ile eğitim seferberliği başlatılıyor.



Türkiye'de özürlülerin eğitimiyle ilgili ülke genelini ve tüm özür gruplarını kapsayacak şekilde ilgili bakanlıkların da desteği ile eğitim seferberliği başlatılıyor.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünissa Gül himayesinde "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyası ile ilgili olarak Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Beyazay Derneği işbirliği protokolü yapıyor. 10 Şubat 2009'da Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ve Milli Eğitim Bakanı Doç Dr. Hüseyin Çelik'in katılımları ile gerçekleştirilecek protokol ile Türkiye'de özürlülerin eğitimiyle ilgili ilk defa ülke genelini ve tüm özür gruplarını kapsayacak şekilde eğitim seferberliği başlatılmış olacak.



İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın başkanlığını yaptığı Beyazay Derneği, eğitim sisteminden yararlanan engelli sayısını artırmak, toplumun her kesiminde bu konuda duyarlılık yaratmak ve engellilerin topluma etkin bireyler olarak katılımlarını desteklemek amacıyla "Eğitim Her Engeli Aşar" kampanyasını başlatıyor. Türkiye'nin "hiçbir köşesinde eğitim almayan özürlü kalmasın" ilkesiyle hazırlanan kampanya; üç yıl sürecek olup, bugüne kadar engelli vatandaşlar için yapılan en kapsamlı sosyal proje niteliğini taşıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılacak imza töreni sırasında Türkiye'nin 3 ilinde yaşayan ve çarpıcı hikayeleri olan özürlü öğrencilerle canlı konferans bağlantısı kurulacak.