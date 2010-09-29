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Yaşam

ENGELLİLER İÇİN BİLGİSAYAR YAZILIMI ANKARA (A.A)

29 Eylül 2010 13:22

-ENGELLİLER İÇİN BİLGİSAYAR YAZILIMI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Türk mühendislerin geliştirdiği ''Dikte Özel'' isimli yazılımla, görme ve bedensel engelliler, bilgisayarda her türlü işlemi yapabilir hale geldi. CTD yazılım şirketi tarafından geliştirilen sistemle, engelliler bilgisayara sesleriyle komut vererek Türkçe yazı yazdırabiliyor, aynı anda da web sitelerinden ve tarayıcıdan aktarılan her türlü metni de eş zamanlı olarak Türkçe olarak seslendiriyor. CTD System A.Ş Ar-Ge Müdürü Çetin Çetintürk, yaptığı açıklamada, ''konuşma tanıma'' sistemleri üzerine uzun yıllardır Ar-Ge yaptıklarını anlattı. Genel konuşma tanıma ürünlerinin ''Dikte'' adıyla bir kaç yıl önce satışa sunulduğunu anımsatan Çetintürk, engelliler için de yazı okuma ve konuşma tanıma sistemleri geliştirdiklerini bildirdi. ''Dikte Özel''in ilk versiyonunda gazi askerlerle çalıştıklarını ve tamamen felçli bir hastanın bilgisayar ve interneti kullanabilmesi üzerine odaklandıklarını anlatan Çetintürk, şunları kaydetti: ''İlk ürünümüzde, bireyler haber yayını yapan internet sitelerini ve diğer tüm siteleri sesli olarak dinleyebiliyor. Tek bir sesli komut, istenen internet sitesini açabiliyor ve ardından tek tek haberlerin okunmasını sağlıyor. Bu sisteme internet sitesinin alt yapısı uygun olan her türlü web sitesi eklenebiliyor. Böylece engellilerimiz, bulundukları yerden sadece sesleriyle tüm internet sitelerini kumanda edebilir hale geldiler.'' Çetintürk, yazılımın yeni versiyonunda, özellikle basılı dokümanların da okunması ve konuşarak bilgisayara yazı yazdırılmasını sağladıklarını bildirdi. Bu versiyonun basılı doküman okuyucu, ekran okuyucu, medya merkezi, konuşarak yazdırma ve sesli komut kontrol modüllerinden oluştuğunu belirten Çetintürk, ''Bu sistem, benim bildiğim kadarıyla dünyada bu kadar modülü bir arada taşıyan ilk entegre çözüm' dedi. Çetintürk, sistemin yoğun tempoda çalışan normal bireylerin kullanımı için de son derece ideal olduğunu kaydetti.

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