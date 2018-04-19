T24 LogoT24 Logo
Gündem

Engelliler için 50 bidon mavi kapak topladı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik yapan Kadir Kandemir (51), engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alınması için 50 bidon dolusu mavi kapak topladı

19 Nisan 2018 15:11

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde çiftçilik yapan Kadir Kandemir (51), engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alınması için 50 bidon dolusu mavi kapak topladı.
Kaynarca\'da çiftçilik yapan Kadir Kandemir, engelli vatandaşlara destek olmak için mavi kapak topladı. Kapakları su bidonlarının içerisine dolduran Kandemir, 10 aylık süre içerisinde 50 bidon kapak biriktirdi. Kadir Kandemir, kapakları Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (SEDAŞ) düzenlediği kampanya kapsamında kuruma teslim etti. Kapakları 10 ayda topladığını söyleyen Kandemir, \"Engelli bireylere destek amaçlı bu kapakları topladım. Yetkililere teslim ettim. İnşallah kapaklar karşılığında engelli kardeşlerimiz tekerlekli sandalyelere kavuşurlar\" dedi.
Kaynarca SEDAŞ yetkilileri, Kadir Kandemir\'e duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serhat YAĞIZKAYNARCA Sakarya DHA SAKARYA KaynarcaKadir KandemirKaynarcaKapaklarıKandemirSakarya Elektrik DağıtımSEDAŞYetkililereKaynarca SEDAŞFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24