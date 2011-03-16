-ENGELLİLER GİRİŞ KATLARINDA OY KULLANACAK ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, 12 Haziran'daki milletvekili seçimlerinde, engellilerin rahat oy kullanması için düzenlemeler yaptıklarını belirterek, ''Engelliler için özellikle çok katlı binaların giriş katlarında rahat oy kullanabilecekleri alanlar oluşturulacak'' dedi. Kavaf, Başbakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Özürlüler Yüksek Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, engellilerin herkes gibi ve herkesle, yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Ulusal Eylem Planını uygulamaya başladıklarını hatırlattı. Eylem planıyla, engelsiz yaşam alanlarının oluşturulması için şehirlerde engellileri göz ardı eden veya standartları dikkate almayan hatalı düzenlemelerin önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Kavaf, bunu başardıklarında, ''sokaklarda, okullarda, işine giden, spor ve sanat etkinliklerine katılan, bir pastanede çayını yudumlayan, kütüphanede kitap okuyan daha çok engelli bireyle karşılaşılacağını'' söyledi. Kavaf, ''Bu karşılaşmalar hem onları hem bizi hem de Türkiye'yi olumlu yönde değiştirecek ve toplumsal bilincimizi yükseltecektir'' görüşünü dile getirdi. Engellilere yönelik gerek fiziki gerek zihinsel engelleri de aşmak için çok yönlü çalıştıklarını dile getiren Kavaf, ''torba yasa'' olarak nitelendirilen 6111 sayılı Kanun ile getirilen engellilere yönelik düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Kanuna göre, engelliler için açılan sınavların, ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı ve merkezi olarak yapılması hükmü getirildiğini hatırlatan Kavaf, şunları kaydetti: ''Özürlülerimizin mesai saatleri de iklim şartlarına ve ulaşım durumuna göre değişebilecek ve özürlü memurlarımıza isteği dışında gece nöbeti verilmeyecektir. 2022 sayılı Kanun gereğince, özürlü aylığı almak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığının tespit edildiği durumlarda, ödenen aylıkların yüzde 50 fazlasıyla geri alınmasını da kaldırdık. Bunun yerine, Tüketici Fiyatları Endeksi esas alınarak yapılacak hesaplamaya göre geri ödeme işlemi yapılacaktır. Ayrıca Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış yersiz ödemeler nedeniyle tahsil edilmesi gereken ana paranın yüzde 50 fazlasına ilişkin tutarın tahsilinden de vazgeçilecek. Sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık almayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü belli oranda kaybedenlere de aylık bağlanacak. Bu aylığı alırken vefat edenlerin maaşı ise eş ve çocuklarına bağlanacak, ayrıca bu kişilerin kendileriyle eş ve çocuklarının sağlık giderleri de Yeşil Kart kapsamına alınacak. Trafik kazası nedeniyle geçici ya da kalıcı özürlülük durumlarında tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanması sağlanacak. Ayrıca Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinin bedellerini de Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak. Görme özürlülerin talep etmeleri halinde imzalarında şahit bulunacak, talep etmedikleri takdirde ise imzalarını el yazısıyla atmaları yeterli olacak.'' -SEÇİMDE ENGELLİLER İÇİN ALINACAK TEDBİRLER- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile yapılan çalışmaların sonucunda, seçmen kütüklerinde engellilerin isminin yanına ''Ö'' harfi yazılacağını kaydeden Kavaf, böylece engelliler için özellikle çok katlı binaların giriş katlarında rahat oy kullanabilecekleri alanlar oluşturulacağını belirtti. Engellilerin, askıya çıkan seçmen listesinde engelli olduğunu gösteren ibare bulunmadığı takdirde, engel durumunu gösteren belgeyle talepte bulunması halinde, isminin seçmen kütüklerine hemen işleneceğini ve bu imkandan faydalanmasının sağlanacağını bildirerek, ''12 Haziran genel seçimlerinde bu uygulamalar ilk kez hayata geçirilecek'' dedi.