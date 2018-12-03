Engelliler farkındalık için yürüyüp, el işi sergisi açtı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Erdoğan Öven Engelliler Köyü\'ndeki engeliler, farkındalık için yürüyüş yapıp, el işi sergisi açtı.

Kuşadası\'nda 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Engelliler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş yaptı. Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü\'nde kalan engelliler, aileleri ve gönüllerden aldıkları destek ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı\'ndan yaklaşık 500 metre mesafedeki Atatürk Anıtı\'na kadar yürüdü. Engelilerden bazıları tekerlekli sandalyeleri ile yürüyüşe katıldı.

Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumu sırasında konuşan Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, engellilerin bir toplumun aynası, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyledi. Güler, \"Biz gerçek engelin düşüncelerde olduğuna inanıyor ve diyoruz ki \'En büyük engel sevgisizliktir.\' Biz her alanda olmak istiyoruz. Engelliler toplumun aynasıdır. Bizler engellilerle birlikte hayatı paylaşarak onların sorunlarına çözüm arıyor, engelsiz bir yaşamı inşa etmeye çalışıyoruz. Engelleri aşmanın tek yolu engellilere sunduğumuz sevgidir. Kuşadası\'nda var olan Erdoğan Öven Engelliler Köyü de bu sevgi ile inşa edilmiştir\" dedi. Güler, engelli bir kişi ile empati kurulmasının onun yaşadıkları hakkında fikir vereceğini de kaydetti.

ENGELLİLERDEN EL İŞİ SERGİSİ

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi\'nde, Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencileri tarafından hazırlanan el işi eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. \'Bir Renk Bin Umut\' adı altındaki serginin açılışına engelli öğrencilerle birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP\'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Özer Kayalı, göreve geldikleri günden bugüne kadar Kuşadası\'nda engelsiz bir yaşam oluşturmak için çalıştıklarını belirterek Erdoğan Öven Engelliler Köyü\'nün tüm dünyaya örnek olacak bir proje olduğunu ifade etti. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de bir çok kişinin gerçek manada bir engelli adayı olduğunu söyledi. Herkesin bir gün engelli olabileceğini görerek yaşaması, yaşatması gerektiğini belirten Kaymakam Yücel, \"Engelliler için ne yapılsa azdır\" diyerek, destek veren herkese teşekkür etti.



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