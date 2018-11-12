Engellı̇ler Dünya Afet Günü'nde deprem tatbı̇katı yaptı

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Beyazay Derneği ve Eyüpsultan Belediyesi iş birliğiyle, 12 Kasım Dünya Afet Günü’nde engelliler deprem sırasında daha bilinçli olmaları ve kendilerini kormaları için tatbikat yaptı.

Türkiye Beyazay Derneği, Eyüpsultan Beyazay Şubesi ve Eyüpsultan Belediyesi AFAD desteği ile engellilere deprem tatbikatı yaptırdı. Tatbikatta engelliler, olası bir depremde neler yapılması gerektiği hakkında bilinçlendirildi.

Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

“ENGELLİLERİN DEPREM ESNASINDA NASIL KURTULACAKLARI BELİRSİZ”

Görme engelli bir kişinin de deprem anında bir başkasına yardım edebileceğini söyleyen Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, “Deprem herkese eşit davranıyor. Bu yüzden de engelli insanların deprem esnasında nasıl kurtulacakları konusunda ciddi bir belirsizlik var. Yangında ve selde de yine aynı durum geçerli. İşitme engelli birisi duvarın veya binanın altında kaldığında ona nasıl ulaşılacağı bilinmiyor. Diğer yandan görme engelli birinin yolunu nasıl bulacağı bilinmiyor ve bunlar öğretilmiyor da. Sanki deprem olunca ölmesi veya acı çekmesi kaçınılmaz bir kitle haline gelmişiz. Yangınlarda en çok engelliler yanarak ölüyor. Çünkü kurtulma yollarını bilmiyorlar. Biz engelli ve ailelerinin bunları öğrenmelerini istiyoruz” dedi.

“KÖŞELERE SIKIŞMAMIZ LAZIM”

Deprem tatbikatına katılan engelli çocuk Elanur Erol ise, deprem anında neler yapılması gerektiğine ilişkin, “Köşelere sıkışmamız lazım. Kafamızı korumamız lazım. Önemli eşyalarımız varsa çantamıza koymamız lazım” diye konuştu.

“KİŞİ KONUŞAMIYORSA ENKAZ ALTINDAN KURTARMA NASIL OLACAK?”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da, “Nasıl bizlerin depreme karşı hazırlıklı olması gerekiyorsa engellilerin de bunları bilmesi gerekiyor. Örneğin depremden etkilenen bir kişi enkaz altında kaldığında bağıracak ve sesine köpekler ve çalışanlar duyup yardım edecek. Eğer bu kişi konuşamıyorsa bu nasıl olacak? Bunlar yeni keşfedilen ve önemli konular. Dolayısıyla bu alanlardaki yeni çalışmalara öncülük etmesi adına belki daha basit düzeyde engellilerimizin bilgilendirilmesi adına bir çalışma başlattık. Bu çalışmaların gelişmesini umut ediyoruz\" ifadelerini kullandı.