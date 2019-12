T24 - Posta gazetesi yazarlarından Yavuz Kocaömer, bu hafta kaleme aldığı yazısında Van'da açılan engelliler kampına, engelleri aşarak hayatlarını sürdürenlerin hikayesi ve okuyucu yorumlarına yer verdi.



İşte Kocaömer'in "Engelliler camiasından haberler" (2 Kasım 2009) başlıklık yazısı:



Sevgili okurlarım, bu hafta sizlerle engelliler camiasıyla ilgili haberleri paylaşacağız.



Van’da engelliler kampı...



Türkiye Ortopedik Özürlüler Federasyonu Araştırma Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı İzzet Çilingir, daha önceki deneyimlerinden de faydalanarak Van’ın Erciş ilçesinde Türk ve Avrupa engellilerine hizmet vermek üzere bir engelli kampı projesi hazırlıyor. Van Gölü’ne kıyısı olan Erciş de kurulması düşünülen kamp dolayısıyla Ortopedik Özürlüler Federasyonu bu konuda görüştüğü Erciş Belediye Başkanı Fatih Çiftçi’den haber bekliyor. Bizim de umudumuz bu yörenin belediye başkanının projeyi desteklemesi ve Van Gölü kenarında Avrupa’dan da engelli insanları çekecek güzel bir kampın yapılması.



Galip Karayiğit dertli



Şirinevler Mahallesi Muhtarı Galip Karayiğit Ataköy-Şirinevler üst geçidinin Ataköy kısmında engelliler için sadece E-5’ten çıkan kısımda yürüyen merdiven bulunduğunu, iniş için yürüyen merdiven ve asansörün olmadığına söylüyor ve bu konuda çok üzgün. Ataköy-Şirinevler Köprüsü’nün her iki tarafına da engelliler için asansör yapılmazsa, bir engellinin tek başına Şirinevler Köprüsü’nde metrobüse binmesi, hafif metroyu kullanması, Şirinevler’den Ataköy tarafına geçmesi mümkün değil. Bizden de yetkililerimize bu önemli konuyu hatırlatması.



Azmin zaferi



Tolga Murat Balıkçı, 1981 doğumlu. Lise son sınıfta iken arkadaşının kullandığı bir otomobille geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını kaybediyor. Ve hayatının ondan sonraki bölümünde protezle yaşamaya başlıyor. Okulda başarılı bir öğrenci olmasına rağmen geçirdiği kaza dolayısıyla bütünlemeyle de olsa liseyi bitiriyor.



‘Gidene üzülmek yerine sahip olduklarını güçlendir’



Bu felsefeyi hayata geçirerek yaşamla savaşmaya başlıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitiriyor ve ciddi bir şekilde de spora devam ediyor. 2006 yılında Foça’da küçük bir spor salonu açıyor. Ve şu anda da Tolga Murat Balıkçı Sport Center (Tomuba) adıyla Foça’da sporla ilgilenenlere hizmet veriyor.Bu arada da Esquate diye adlandırılan halterle ayakta hiç destek almadan 160 kiloyu kaldırıyor ve kendi rekorlarını devamlı yeniliyor.



Bu arada...



Ve ekim ayı başında İstanbul’da yapılan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası’na katılıyor. Yanda gördüğünüz fotoğraf da o yarışmaya ait. Engellerin insan vücudunda olmadığını, insanların kafasında olduğunu böylece bir kez daha kanıtlanıyor. Özellikle engellileri işe yaramaz, sadece tüketici, acınacak kimseler olarak gören ‘Hangi kurum, hangi dernek veya benzeri bir kuruluşta görev alırsa alsın’ diyen düşünce engelli insanlara şimdilerde ‘Hedefim dünya şampiyonluğu” diyen Tolga Murat Balıkçı ders olmalı.



Örnek karar



Wings kart kullanıcıları İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ‘primeclass’ yolcusu olarak kablolu, kablosuz internetten yararlanıyor, uçağı beklerken televizyon seyredebiliyor, gazete ve dergilerden okuyor ve ücretsiz olacak aperatif bir şeyler yiyip içebiliyor. Ama engelli iseniz bu hizmetlerden yararlanmanız engelleniyor. Çünkü havalimanı terminalinin ikinci katında olan lounge’a çıkmanız için uzun ve dik bir merdiveni tırmanabilmeniz gerekiyor. Sadece tekerlekli sandalyede olanlar için değil, yanında bebek arabasını yukarıya taşıyacak, güçlü, kuvvetli bir erkek yoksa bebekli ve hamile kadınlar, yaşlılar için de bu servisten yararlanmak mümkün değil.



Devlet Hava Meydanı



Wings kartın tüm bu ayrıcalıklarından yararlanmak isteyen tekerlekli sandalye kullanıcısı Binnur Semiz, asansör nedeni ile bu hizmetten faydalanamadı. Durumu İstanbul Barosu Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Güler Polat ile paylaşarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne manevi tazminat davası açmaya karar verdiler. Dava İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi sorumluluğun TAV Holding’e ait olduğunu beyan ederek kendini savunmaya çalıştı ise de, mahkeme bu beyanı yeterli bulmadı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin Ana statüsünü yorumlayarak, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve T.C. Anayasası’na yollama yaparak verdiği kararla hukuk literatürüne geçecek Türkiye’de öncü bir karara imza attı. Mahkeme, Binnur Semiz’in şeref ve haysiyetinin rencide edildiğini kabul ederek Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin, Binnur Semiz’e talep ettiği manevi tazminatın tamamının ödenmesine karar verdi.



Engelleri birlikte aşalım



Bir kez daha senin ne kadar erdemli ve büyük biri olduğunu bana yeniden hatırlatan Togay ‘BAYAT’lı’ya teşekkür ederim. Profesyonel gazeteciymiş. Her halinden ve sözlerinden belli oluyor. Sevgili Yavuz Kocaömer, sen bunlar gibi nelerini gördün ve göreceksin. İşte bunlar sana ‘Bu işin de başına geç, başkan ol’ diyen olaylar bence. Allah senin yolunu her zaman açık etsin. Sen en önde yalnız gibi gözüksen de mücadele verdiğin bu uğurda seni gönülden destekleyen ve sana dualar eden binlerce insan var. Bir küçük iyilik seni mutlu etmeye yeter. Sen işte busun. Sen ‘Türkiye’de artık bir iyilik markasısın.’



Metin Ölçer



Utanmazlar



Daha önce de yazdım ama kimse ders almıyor, herkes yapacağını yapıyor. Köşenizde yer verdiğiniz mektupların altında telefon numaralarını kendini bilmez bazı kişiler arıyor. Son çıkan yazımdan numaramı alanlar beni arayıp kontör istedi. Biz engelliyiz ve bu köşede moral arıyoruz. Bu köşe ne evlilik ne de dalga geçme köşesi. Arayan bir vatandaşın borçları varmış, çıkmazdaymış 400 TL istedi. Çok yanlış yoldalar. Siz gerekeni yapın lütfen. Yazılarım Türkiye’nin her yerinde sayenizde okunuyor. Arkadaşça, dostça haberleşmeye sonuna kadar varım.



Erdem Ateş / Bursa Tel: 0545 567 36 98



Hayırseverlere sesleniyorum



Ben yüzde 40 engelliyim. Evliyim, bir çocuğum var. İşsizim. İşkur’a başvurdum, hâlâ bekliyorum. Hiçbir gelirim yok. Kirada oturuyorum. Bir televizyonumdan başka ev eşyam yok. Çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyorum. Eşim ve çocuğum sıkıntı çekiyor. Büyüklerimden ve hayırseverlerden yardım eli bekliyorum.



Sedat Karadağ Tel: 0535 550 06 82