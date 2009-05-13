Engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Engelliler Eskişehir'de, 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik yapıp, terhis belgesi aldı.



Buğday Taneleri Zihinsel Yetersizliği Olanları Topluma Kazandırma Derneği tarafından, askere gidecek olan engelliler için asker eğlencesi düzenlendi. Alaattin Park Sosyal Tesisleri'nde dün akşam yapılan kına gecesine, bir gün süreyle temsili askerlik yapacak olan 11'i zihinsel, 7'si işitme, 2'si bedensel engelli 20 engelli aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlikte, engellilere üzerlerinde isimleri yazılı metal künyeler verildi. Künyelerini boyunlarına asan engellilerin ellerine dernek yetkilileri tarafından kına yakıldı. Engelliler asker selamı verip, yakınlarıyla fotoğraf çektirdi. Kırka Zeybek Ekibi'nin gösteri sunduğu gecede engelliler müzik eşliğinde eğlendi.



Engelliler bu sabah da askeri araçlarla tek tek evlerinden alınarak bir günlük askerlik yapacakları 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı'na götürüldü. Levazım Birliği'nde asker elbiselerini giyen engellilere daha sonra selam verme, sağa-sola dönüşler ve künye okuma gibi temel askerlik eğitimleri verildi.



Yakınlarına mektup yazdılar



Eğitim arasında bazı engelliler yakınlarına mektup yazdı. Bedensel engelli olan evli 2 çocuk babası 54 yaşındaki Ali Keskin, anne-babasına mektup yazdı. Yazdığı mektupta ailesine asker olduğu için mutluluğunu ifade eden Ali Keskin, ``Sakatlığım nedeniyle askerlik yapamamıştım. Askerlik yapmaya özendiğim için Sakatlar Derneği'ne başvurdum, bir günlük de olsa asker oldum. Askeri elbiseyi giydiğim için çok mutluyum'' dedi.



20 engelli daha sonra, üzerinde silah ve Türk Bayrağı'nın bulunduğu masaya ellerini koyarak topluca yemin etti. Törene, 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bülent Kocababuç, Eskişehir İl Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Basri Canbaz ile engellilerin yakınları katıldı.



Yemin törenin ardından konuşma yapan 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bülent Kocababuç, engellilere `Silah Arkadaşlarım' diye hitap etti. Karababuç, ``Vatandaşlık görevlerinin en yücesi, en kutsalı olan, uğruna can feda edilen askerlik hizmetini bir günde olsa icra etme şerefine ulaştınız. Bugün burada, size verilen asker olmak için hiçbir engel tanımadığınızı ispatladınız. Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında asker olmayı hak ettiğinizi gösterdiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün `Dünyanın hiç bir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir' sözünü doğrulayarak Türk milletinin gücünü bir kez daha burada hem bize hem de ailelerinize gösterdiniz'' diye konuştu.



Engelliler yemin töreninden sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı'nı da gezen engellilere, terhis belgesi verildi.

