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Yaşam

ENGELLİLER ATA'NIN HUZURUNDA ANKARA (A.A)

10 Mayıs 2011 14:06

-ENGELLİLER ATA'NIN HUZURUNDA ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi başkanlığındaki bir heyet, Engelliler Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Engelliler Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden heyet, Atatürk'ün kabrine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Konfederasyon Başkanı Çelebi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Çelebi adına Anıtkabir Özel Defteri'ne şunlar kaydedildi: ''Aziz Atatürk, Bizlere gösterdiğin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak, herkesin temel insan hak ve özgürlüklerden yararlandığı, eşit yurttaşlık bilincinin, hakça paylaşımın geliştiği, engelsiz, ayrımsız bir toplum yapısına kavuşmak için azimle çalışmaya devam ediyoruz. Şükran ve minnet duygularımızla hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz.''

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