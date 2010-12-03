-ENGELLİLER ANKARA'DA YÜRÜDÜ ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyesi bir grup, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Maltepe'den, Kızılay Meydanı'na kadar yürüdü. Sabah saatlerinde Konfederasyon Genel Merkezi önünde toplanan çok sayıda engelli, 'Sosyal devlet gereğini yapsın'', ''Uygulanmayan yasaları kaldırın'', ''Parasız eğitim istiyoruz'' yazılı dövizleri taşıdı ve özürlülerin sorunlarına yönelik bazı sloganlar attı. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu öncülüğünde üye federasyonlar, dernekler, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Maltepe'de başlayan ''Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Yürüyüşü'' yapıldı. Bu arada etkinliğe katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, bir engellinin oturduğu tekerlekli sandalyeyi iterek yürüyüşe destek verdi. Kızılay'da grup adına konuşan Konfederasyon Başkanı Yusuf Çelebi de BM'nin 1982 yılında 3 Aralık tarihini ''Dünya Özürlüler Günü'' ilan ettiğini belirterek, Türkiye'nin gerçeklerine bakıldığında bugünün kutlanacak bir gün olmadığını söyledi. Özürlülere yönelik ayrımcılığın, Türkiye'nin bir toplumsal gerçeği olduğunu ifade eden Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Geçmişten günümüze görmezden gelinen, çözümlenmeyen ya da ertelenen sorunlar, gündelik yaşamda özürlülerin önüne büyük engeller çıkarmaktadır. Eğitim ve iş olanağından bırakılan özürlülerin yüzde 90'ı zorunlu ev hapsine mahkum konumda yaşamlarını sürdürüyor. Diğer yandan da toplumsal duyarlılığın gelişmemişliğinden kaynaklanan ve sosyal yaşamın her alanında açıkça gözlemlenebilen ayrımcılığa uğramaktadır. Toplum ve devlet, özürlülerin üretim ve yaratıcı potansiyelinden yararlanmak yerine özürlüleri sadaka kültürüne, vicdanlara teslim etmekte ve dilenmek zorunda bırakmaktadır. Ayrımcılığa uğramadan, bu ülkenin eşit yurttaşları olarak eğitim, sağlık, bakım, rehabilitasyon ve sosyal güvenlik haklarımızdan yararlanmak istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam kurabilmek için iş gücüne katılmak, çalışmak, üretmek, bağımsız ve özgür bireyler olarak yaşamak istiyoruz.''