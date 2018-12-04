Engelliler, Altay ile coştu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA Engelliler Günü nedeniyle Avcılar’da düzenlenen gecede engelliler zeybek başta olmak üzere çeşitli halk oyunlarını sergilerken, yakınları onları görüntüledi. Engelliler ve yakınları tanınmış şarkıcı Altay ile coştu.

Avcılar Engelliler Derneği’nin (AVENDER) Ambarlı Mahallesi’ndeki bir restoranda düzenlediği ‘Engelsiz Yansımalar’ adı verilen gecede uzun süreden bu yana halk oyunları çalışması yapan engelliler, başta Zeybek olmak üzere çeşitli halk oyunlarını sergiledi. Yakınları, Nasreddin Hoca’yı da canlandıran engellileri cep telefonları ile görüntülemek için büyük çaba harcadı. Kadir Çetin ile İlke Duyan’ın sunuculuğunu yaptığı gecede tanınmış sanatçı Altay da, sevilen şarkılarını engelliler ile birlikte söyledi. AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, engellileri topluma kazandırmak ve sosyal yaşama katmak amacıyla 4 yıldan bu yana çalıştıklarını anlatırken destek veren isimlere plaket verdi.



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