Engelli yolunu kapatana kırmızı kart

Tekerlekli sandalyeye mahkûm olduğu için yıllarca evinden çıkmayan Kenan Dolu, Maltepe’nin yeni Belediye Başkanı Ali Kılıç evinin önündeki rampayı yaptırınca sokaklarda engellere karşı mücadele başlattı. Dolu, duyarsız sürücüleri önce sarı, sonra kırmızı kartla uyarıyor.

Küçük yaşta yakalandığı kas hastalığı sonrası 15 yaşında yürüyemez hale gelen 27 yaşındaki Kenan Dolu’nun, 12 yıllık ev esaretini Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç bitirdi.

Dolu, yerel seçim çalışmaları sırasında tanıştığı Belediye Başkan adayı Kılıç’tan evden çıkmasına engel olan rampayı düzeltmesini istedi. Kılıç da belediye başkanı seçilir seçilmez ilk iş Dolu’nun evinin önündeki rampayı düzenledi.

Harçlıklarını biriktirerek aldığı ikinci el akülü sandalyesiyle evden rahatlıkla çıkmaya başlayan Dolu, her gün saat 08.00’de önce spor yapıyor, sonra Maltepe sokaklarında dolaşarak engellilerin yolunu kapatan araçların sileceğine “Beni engelledin” yazılı sarı kart bırakıyor, ikinci kez aynı aracı görürse bu kez kırmızı kart çıkartıyor.

Belediye Başkanı Kılıç’a da sarı kart çıkartan, bir Meclis üyesinin de aracını çektiren Dolu, yakında belediye bünyesinde engelliler için kadrolu olarak çalışmaya başlayacak.

12 yıl eve kapanmıştı

Kenan Dolu, önüne çıkan engellerle mücadelesini Milliyet’ten Esengül Demirbaş’a anlattı.

Küçük yaşta yakalandığı kas hastalığı sonrası 15 yaşında yürüyemez hale geldiğini belirten Dolu, şunları söyledi:

“12 yaşında babam kanser nedeniyle vefat etti. İçime kapanıp okulu bıraktım. Yaşım 27, 12 sene boyunca yaşadıklarım nedeniyle evden çıkmadım. Seçim döneminde Belediye Başkanı adayı Ali Kılıç’la bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım.

Adaylık gezisi sırasında evimize ziyarete geldi. Ali Bey, bir isteğim olup olmadığını sordu. 12 yıldır evden dışarı çıkmadığımı, evimizin önündeki dik yokuşu inebileceğim şekilde düzeltmelerini istedim. O da talebimi yerine getirmenin ilk işi olacağına dair söz verdi.”

Esin kaynağı futbol

Ali Kılıç’ın belediye başkanı seçilince ilk icraatının evinin önündeki yolu yaptırmak olduğunu söyleyen Kanan Dolu, şöyle devam etti:

“Yolu yaptırınca ben de 6 yıl boyunca engelli maaşımdan attırdığım parayla 2. el bir akülü araba aldım ve Maltepe Gülsuyu Mahallesi’ndeki ev hapsimden kurtuldum. Dışarı çıkınca benim gibi akülü sandalye kullanan engellilerin birçok engelle karşı karşıya kaldığını fark ettim. Aklıma futbol sahalarında hatalı oyuncuya gösterilen sarı ve kırmızı kart uygulaması geldi. Kaldırımlara çıkıp inmek için kullandığımız rampaların önüne park eden araçların sürücülerini uyarmak için bu kartlardan yararlanabilirdim. Bu fikrimi başkan Ali Kılıç’la paylaştım. O da bana destek vererek araçlara yapıştırmam için sarı ve kırmızı kartlar bastırdı.”

Başkan iş verecek

Yaklaşık 15 gündür Maltepe ilçesini gezerek önüne çıkan engelleri belirleyen Kenan Dolu, günlük teftişlerini de şöyle anlattı:

“Her sabah saat 08.00’da güne başlıyorum. Evde bir saat sporumu yaptıktan sonra sokaklarda dolaşarak, benim gibi engellileri düşünmeden park eden araçları tespit ediyorum. İlk olarak araçların sileceğine ‘Beni engelledin’ yazılı sarı kartlar bırakıyorum. Aynı araç hatayı tekrarlarsa bu defa ‘Bugün yine beni engelledin’ yazılı kırmızı kart bırakıyorum. Bu araçların fotoğraflarını da çekiyorum. Bir kere de belediye binasının yakınında başkan Ali Kılıç’ın aracı beni engelledi. Onu da aynı şekilde sarı kartla uyardım. Hatta yine uyardığım bir meclis üyesi kartlarımı dikkate almayınca yetkililere haber verip aracını çektirdim. İlk 7 günde 30 sarı 5 de kırmızı kart kullandım.”

Dolu yakında engelli kadrosundan belediyede işi başlayacak.