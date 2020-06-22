Engelli yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık hâkim karşısına çıkacak; anneden 'tutuklansın' çağrısı

11 yaşındayken amcası Ö.D. tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen yüzde 92 Serebral Palsili (beyin felci), engelli Y.D.’nin (14) 2’nci duruşması 25 Haziran’da. Adalet istediğini belirten anne Yıldız Turna (38), Ö.D.’nin tutuklanmasını talep ederek “Davada verilecek kararın, kızımın bugüne kadar çıkaramadığı çığlığa ses olmasını istiyorum. Kızım öldükten sonra haber olmasın” dedi.

Y.D.'nin uğradığı istismar okuldaki rehber öğretmeninin, 23 Ekim 2019’da anne Yıldız Turna’yı aramasıyla ortaya çıktı. Anne Turna, şikâyette bulunsa da Ö.D. denetimli serbestlikle bırakıldi. İlk duruşması Şubat ayında yapılan davanın ikinci duruşması 25 Haziran’da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Anne Yıldız Turna, kızı Y.D.'nin, istismara uğradığı için şu an ilaç kullandığını belirterek, "Psikolojisi bozuldu. Sürekli kendinden, yüzünden utandığını, hep ölmek istediğini söylüyor. ‘Yapma amca acıyor’ çığlıklarıyla uyanıyor. Olayı dün gibi hatırlıyor" ifadelerinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre boşandığı ve uzaklaştırma kararı olan Ü.D.’nin, bir kez bile kızıyla konuşmadığını vurgulayan Turna, “Babası Ü.D., ‘Benim kardeşim yapmaz, yapsaydı onu öldüreceğimi çok iyi biliyor’ diyor. Madem öyle gel kızını dinle dediğimde de ‘Gelipte, kızımı dinlersem, kızıma inanmaktan korkarım’ diyor. Bir kere olsun da kızını karşına alıp da ona bir şey sormadı” dedi. Kızın ölmesini istemediğini söyleyen Turna şu çağrıda bulunuyor: “Kızım gibi sesini çıkaramayan yüzlerce çocuk var. Davada verilecek kararın, kızımın bugüne kadar çıkaramadığı çığlığa ses olmasını istiyorum. Kızım öldükten sonra haber olmasın.”