Engelli torununa şiddet uygulayan 75 yaşındaki kadın tutuklandı

Kağıthane’de yaşadıkları evde, altını değiştirdiği esnada rahat durmadığını iddia ettiği yüzde 88 engelli 15 yaşındaki torununa şiddet uyguladığı için polis tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 75 yaşındaki Semiye Ahu R., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde önceki gün saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu yüzde 88 engelli 15 yaşındaki Vuhem B., 75 yaşındaki babaannesi Semiye Ahu R. tarafından darp edilmişti. Çocuğun acı içerisinde çığlık atarak darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri Vuhem B. ile kardeşleri Mahmud B. (12) ve Ali M.’yi (5) kilitlendikleri evden kurtarmıştı.



Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi olmak üzere hastaneye götürüldükten sonra annesine teslim edilmişti. Evdeki babaanne Samia Ahu R. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyetteki ifadesinde, “Altını değiştiriyordum, rahat durmadığı için birkaç tane vurdum” dediği öğrenilen Samia Ahu R., Kağıthane Aile İçi ve Kadın Şiddet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan kadın, “Alt soya, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)