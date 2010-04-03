Engelli sporcuların açlık grevi

T24-

Kulüp başkanı Karadoğan, Çukurova Belediyesi yakınlarına kurdukları çadırda gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün sıcak havanın etkisiyle sıkıntılı saatler yaşadıklarını söyledi.







Çukurova Belediyesi'nden herhangi bir yetkilinin kendilerini ziyaret etmediğini ifade eden Karadoğan, şöyle devam etti:







“Şu ana kadar belediyeden kimse gelmedi. En azından insanlık açısından bir temsilci gönderip, sağlık durumumuzu sorabilirlerdi. Biz kararlıyız, sonuna kadar devam edeceğiz. Bu noktadan sonra dönüş imkansız. Biz iyi bir şey için mücadele ediyoruz. Bayrağımızı uluslararası mücadelelerde dalgalandırmak için sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz.”





Karadoğan, bir gazetecinin “Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan'ın ziyarette söylediği sözün yanlış anlaşıldığı şeklindeki” iddialar bulunduğunu söylemesi üzerine, şöyle konuştu:





“Bu mümkün değil. Çünkü, orada ben yalnız değildim. Yaklaşık 30 sporcu ve aileleri vardı. Yanlış anlaşılma üzerine bizim belediyenin arazisine proje çizdirmemiz mümkün mü? Biz kimiz ki mimar götürüp arazi ölçeceğiz.”





Karadoğan ayrıca, eyleme katılan sporculardan Gamze Yalkuman'ın (22) sağlık durumunun ağırlaştığını bildirdi.







Bu arada, eyleme katılan dört sporcudan Batuhan Eruçar'ın (17) yaşı 18'den küçük olduğu gerekçesiyle eyleminden vazgeçirilirken, durumu ağırlaşan Metehan Yetiş de (18) ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Adana'da, merkez Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan'ın kendilerine verdiği arsa tahsisi sözünü tutmadığını ileri süren Genç Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve 4 sporcusu 30 Mart Çarşamba günü belediye binası yakınlarında kurdukları çadırda açlık grevine başlamıştı.