Engelli sporcular Riva'da kamp yapacak

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu\'nun \"Türkiye Futbol Oynuyor\" projesi kapsamında desteklediği, Görme Engelliler, İşitme Engelliler ve Ampute Milli Takımı hazırlık kampları Haziran ayında Riva\'da başlayacak.

Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler Milli Takımı, 30 Mayıs- 5 Haziran tarihleri arasında Riva\'da gerçekleştireceği kampın ardından, 5-18 Haziran tarihleri arasında Madrid\'de gerçekleşecek IBSA-B1 Dünya Şampiyonası\'na katılacak.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Milli Takımı, 16 Haziran tarihinde Çekya\'da düzenlenecek İşitme Engelliler Avrupa Futbol şampiyonası Elemeleri öncesinde 7-14 Haziran tarihleri arasında Riva\'da kampta olacak.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Milli Takımı ise Ekim ayında Meksika\'da gerçekleşecek Ampute Futbol Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 18-27 Haziran tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde çalışmalarını gerçekleştirecek.