Engelli sporcu eğitimine engel

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bünyesinde 2001 yılında başlatılan "Özel Sporcular Spor Eğitim Programı" durduruldu.



Antalya Valisi Alaaddin Yüksel'in de destekleriyle açılan Özel Sporcular Çayevi'nin faaliyetine ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle son verildi. Akdeniz Zihin ve Hareket Engelli Bireyleri Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı iki engelli çocuk annesi Yasemin Yaraşır, çocuklarını bu yılki programa kaydettirmek için BESYO'ya gittiklerinde, kendilerine programın bu yıl açılmayacağı yönünde bilgi verildiğini söyledi.



Karara ilişkin bir gerekçe sunulmadığını belirten Yaraşır, programın yeniden açılması gerektiğini anlatmak için yetkililerle görüşmeye çalıştıklarını, ilgili mercilerden randevu talep etmelerine rağmen kimsenin bu isteklerine yanıt vermediğini ifade etti.



Çocuklarının spor ile hayata tutunduğunu, bu şekilde hem hareketlerini daha rahat kontrol, hem de kendilerini daha kolay ifade ettiklerini bildiren Yaraşır, programın bir yararının da zihinsel engelli çocukların ailelerini bir araya getirmesi olduğunu ifade etti.



BESYO'da Özel Sporcular Spor Eğitim Programı faaliyetine son verildiği gibi, yine zihinsel engelli bireylerin meslek edinmeleri amacıyla geçen yıl 12 Kasımda, Antalya Valisi Alaaddin Yüksel ve Türkiye İş Kurumu destekleriyle açılan Özel Sporcular Çayevi'nin de faaliyeti de durduruldu, çayevindeki malzemeler boşaltıldı.



Üniversite yetkilileri



Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muharrem Certel, program ile çayevinin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, BESYO bünyesinde engelli öğrencilerin de kullandığı salonun, geçen dönemde 365 gün engellilere açık olduğunu söyledi.



Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Certel, "BESYO müdürü olarak birinci önceliğim kendi öğrencilerim, ikinci sırada okul öğrencileri, üçüncü sırada da Antalya halkı var" dedi.



Özel Sporcular Spor Eğitim Programı'nın koordinatörlüğünü yapan Doç. Dr. Dilara Özer'in, programın bu yılki bölümü için kendilerine, "Hafta sonları 10.00-14.30 saatleri arası bize ayrılsın" dediğini kaydeden Prof. Dr. Certel, şöyle konuştu:



"Bu konuda bize bir dayatması oldu. Amir olarak bir memurun dayatmasıyla hareket edemem. Buradaki engelli çocukların istenen saatlerde faaliyet göstermesi, okulun asıl öğrencilerinin faaliyetlerini aksatıyordu. Okulumuzun asıl amacı, öğrenci yetiştirmektir. Eğer kendilerine istedikleri saati verseydim, okulun adı Beden Eğitimi Yüksekokulu değil, engelliler spor okulu olurdu. Daha uygun saatler talep edilseydi, kabul edilirdi. Konunun bu noktaya gelmesinde üzüm yeme değil, bağcıyı dövme niyeti var. Ben bağcıyı dövdürtmem."



Prof. Dr. Certel, BESYO yönetimi olarak uygun görülecek bir saatte anlaşılması halinde spor faaliyetlerine başlanabileceğini söyledi.



"Bu çalışmalar sırasında sistemi başıboş da bırakmayız" diyen Prof. Dr. Certel, BESYO'da engelli çocuklarla ilgilenecek uzman ve gönüllü öğrenciler bulunduğunu bildirdi. Prof. Dr. Certel, "Biz uzaydan gelmedik. Biz de bu ülkenin insanıyız. Engellilerimizi sahipsiz bırakmayız" diye konuştu.



Özel Sporcular Çayeavi olarak hizmet veren işletmenin de restoran gibi çalıştığını belirten Prof. Dr. Muharrem Certel, bu yerin ruhsatının olmadığını ileri sürdü.



Gıda üretilen ve satılan yerlerde 5179 sayılı yasaya göre hareket edilmesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Certel, şöyle devam etti:



"Gerekli izinlerin alınması konusunda uyarıda bulundum. Ancak ruhsat alma yönünde girişimde bulunmadılar. Kendim gıda mühendisi olduğum için bu konuyu yakından biliyorum. Yasaya rağmen böyle bir şeye razı olamam. Bu bilgiler velilere anlatılmadı. Anlatılsaydı, böyle bir sorun yaşanmayacaktı."



