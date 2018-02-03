Engelli ressamlar yeteneklerini yarıştıracak

İSTANBUL, (DHA) - ENGELLİLERİN yeteneklerini keşfetmek amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından “Bu Tuval Senin” resim yarışması düzenleniyor. Yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip herkesin katılabileceği yarışmada derecelendirme ilk üç ile sınırlı olmayıp, yetenekli bulunan eser sahipleri de ödüllendirilecek.

“Engelli Dostu” olarak tanınan Bağcılar Belediyesi ile Türkiye Beyazay Derneği, ülkemizde yaşayan yetenekli ve sanatsever engellileri keşfetmek için “Bu Tuval Senin” isimli resim yarışmasını başlattı. “Bizi yeteneğinden mahrum bırakma. Renklerin dünyasına sen de katıl” sloganlı yarışma, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip olmak şartıyla, Türkiye’de yaşayan, yaş ve engel grubu ayrımı olmaksızın bütün vatandaşlara açık.

Konusu serbest olan yarışmaya daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış sadece bir eserle başvurulabilecek. Yarışmaya katılacak olanların eser tesliminde, eser sahibinin; adı - soyadı, engelli rapor fotokopisi, kısa özgeçmiş, iletişim bilgileri ve eser adını bildirmeleri gerekli. Eserin uzun kenarlarının 100 santimetreden uzun olmaması gerekiyor.

“ÜNLÜ RESSAM JÜRİ ÜYELERİ ARASINDA’’

Yarışmanın jürisinde ise dünyaca ünlü Türk ressam Ahmet Güneştekin de bulunuyor. Yapıtları küresel galerilerde çok beğenilen Güneştekin, geleceğin ressamı olacak engellilere önemli tavsiyeler de bulunacak.

“YETENEKLİ BULUNAN ESER SAHİPLERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK”

Eserler ya anlaşmalı olan PTT kargoyla adrese gönderilebilecek yada hafta içi 08:30-16:30 saatleri arasında Bağcılar Engelliler Sarayı’na elden teslim edilebilecek. Eserlerin son teslim tarihi 30.03.2018 olup 26.03.2018 tarihinden sonra kargoya verilmiş eserler kabul edilmeyecek. Ödül Töreni 28.04.2018 tarihinde Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda yapılacak. Derecelendirme; ilk üç ile sınırlı olmayıp, yetenekli bulunan eser sahipleri ödüllendirilecek.

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