Engelli rampası yaptırmayan minibüse 'korsan' cezası

Belediyeler 7 Temmuz'a kadar engelli rampası yaptırmayan minibüslere 'korsan taşımacılıktan' para cezası kesecek. Minibüsteki yolculara da 216 lira ceza kesilecek. Tekrarı halinde ruhsat iptali gündeme gelecek. 7 yıl süre tanınmasına rağmen önlem almayan Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 'ciddi mağduriyet oluşturur' diyerek düzenlemeye karşı çıkıyor.

Toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişimine uygun hale getirilmesi için tanınan yedi yıllık süre 7 Temmuz'da doluyor. Bugün gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zekeriye Şarbak imzası ile tüm belediyelere "toplu taşıma hizmetleri" konusunda genelge yayınlandı.

Genelgeye göre, 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı kanunun geçici 3'üncü maddesine göre araçlarına 7 Temmuz 2012'ye kadar özürlü rampası veya asansör yapmayan minibüslerin çalışma ruhsatları iptal edilebilecek.

Binen yolcuya da ceza

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kanunun 3'üncü maddesinin değiştirilmesini isteyerek, "Bu madde suçu günahı olmayan minibüsçü esnafının ciddi şekilde mağduriyetine yol açacak" dedi.

Son düzenleme ile çalışma ruhsatı iptal edilecek minibüslere polis "korsan taşımacılıktan" bin 950 lira para cezası kesecek ve aracı 60 gün trafikten men edecek. Minibüsteki yolculara da 216 lira ceza kesilecek.

Otobüsler de hazır değil

Kanuna göre, belediye ve özel halk otobüsleri ve dolmuşların özürlülerin erişebileceği duruma getirilmesi gerekiyor. Yasanın uygulanıp - uygulanmayacağı tartışma konusu oldu. Zira birçok belediye otobüsünde bile özürlüler için rampa bulunmuyor.

Minibüslerin çalışma ruhsatlarını ise belediyeler veriyor. Belediyeler, 7 Temmuz'dan sonra özürlü rampası olmayan minibüslerin çalışma ruhsatını iptal edebilecek.

Ancak, aynı durumdaki kendi toplu taşım otobüslerine bir yaptırımları sözkonusu olmayacak. Bu durumun "çifte" standarda neden olacağı ve dava konusu yapılacağı ifade ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl engelli rampası bulunan 172 otobüs satın almıştı. Belediye manuel özürlü rampası bulunan erguvan renkli otobüslerin sayısını arttırmayı amaçlıyor.