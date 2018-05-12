Engelli oğullarına yıllardır gözü gibi bakıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da yaşayan Semiha Topbaş (68), doğuştan görme ve zihinsel engelli iki oğluna bebek gibi bakıyor. İki yıl önce yakalandığı göğüs kanseri hastalığını da yenen Topbaş, fedakarlığıyla takdir topluyor.

Merkez ilçe Menteşe\'de, 46 yıl önce Nihat ismini verdiği ilk çocuğunu kucağına alan Semiha Topbaş, oğlunun görme ve zihinsel engelli olduğunu öğrenince üzüntü yaşadı. Nihat\'ın ardından 2 yıl sonra dünyaya gelen Ali ismini verdiği diğer oğlunun da aynı rahatsızlıkları taşıması, Semiha Topbaş\'ın üzüntüsünü ikiye katladı. Topbaş\'ın son çocuğu Metin Topbaş ise dünyaya sağlıklı geldi. İki engelli oğlunu bağrına basan Semiha Topbaş, 2016 yılında ise göğüs kanseri hastalığına yakalandı. Doktorların ameliyat ettiği Topbaş, moralini yüksek tutarak amansız hastalığı yenmeyi başardı.

Aile, Semiha Topbaş\'ın yaşlılığa bağlı yürümekte güçlük çeken işçi emeklisi eşi Mustafa Topbaş\'ın (74) emekli maaşı ve çocuklarının evde bakım ücreti ile geçimini sağlıyor. Ailenin tüm yükü ise Semiha Topbaş\'ın üzerinde bulunuyor. Sabah erken kalkıp engelli oğullarının kahvaltısını yaptıran, öğle ve akşam yemeklerini yediren eli öpülesi anne Topbaş, \"Çocuklarıma bakmak benim için hiç zor değil. Yemeklerini yediriyorum, banyolarını yaptırıyorum. Her ihtiyaçları ile yakından ilgileniyorum. Oğlum Ali, her yere benimle gitmek istiyor. Onların gülüşü dünyalara bedel. Herkes engelli olabilir. Benim durumumda olan ailelerin evlatlarına sahip çıkmasını istiyorum. Sakın yavrularını kırıp incitmesinler. Hayatımız imtihanlar ile geçiyor\" dedi.

Topbaş ailesini evlerinde ziyaret eden Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ise, \"Semiha Teyze\'yi 10 yıldır tanıyorum. İki delikanlımıza sabır ve özveriyle bakıyor. Haberli ya da habersiz ne zaman evlerine gelsem odaları mis gibi. Bizim için çok önemli annemiz. Göğüs kanseri tedavisi süresince bile çocuklarını hiç ihmal etmedi. Kendisinin Anneler Günü\'nü içtenlikle kutluyorum\" diye konuştu.

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