Engelli öğrenciye özel yasak!

MEB’in açıklamasına tepkiler sürüyor

'Ayrımcılık ve hakaret'

’Dava açacağız’

’Bunalıma girmesinler’

'Anlaşılır gibi değil'

Engellilere engel koyan okullar

Açıklamayı 'ayrımcılık' olarak nitelendiren ve eğitimin her bireyin yasal hakkı olduğunu vurgulayan örgütler, bireyin sakat olduğu gerekçesiyle sınava alınmamasının suç olduğunu söylediler. Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları Sınav Yürütme Kurulu'nun açıklamasında özel eğitim alması gereken öğrenciler ile bedensel engelli öğrencilere hizmet verme olanağı bulunmadığı için 31 Mayıs 2009'da yapılacak olan sınav sonucunda bu tür öğrencilerin kaydı yapılmayacağından, bu öğrencilerin sınava alınmayacağı belirtiliyor.Birleşik Sakatlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Tayfun Tüfekçi, "MEB ile Fiziksel Engelliler Vakfı yaklaşık 3 ay önce 'eğitim her engeli aşar' protokolü imzaladı. İmzanın mürekkebi kurumadan yapılanlar resmen ayrımcılık ve sakatlara hakaret" dedi.Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları Sınav Yürütme Kurulu da 31 Mart'ta yapılacak sınava engelli öğrencilerin alınmayacağını duyurdu. Bu kararını son anda internet’ten öğrenen ve bu nedenle mağdur olan binlerce engelli öğrenci velisi ilk şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra yasal yollara başvurmaya başladı. Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Nezih Çıngır, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:"MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde, Özürlüler Kanunu’nda ve Anayasa’nın 42’nci maddesinde de bireylerin her ne sebeple olursa olsun eğitim haklarının engellenemeyeceği belirtiliyor. Hakkımızı dava açarak arayacağız. Sınavı iptal ettireceğiz. Sınav başvuru kılavuzunda da özürlü öğrencilerin sınava katılabileceği belirtilmişken, sadece Sınav Yürütme Kurulu kararı ile değiştirilmesi hukuka aykırıdır."Sınav Yürütme Kurulu Başkanı Tülin Büyükalkan ise yasak kararını savunurken, "Engelli çocuklar bunalıma girmesin diye böyle bir karar aldık" dedi. Büyükalkan, şöyle konuştu:"Engelli çocuklar zarar görmesin diye böyle bir karar aldık. Engelliler için devlet okulları daha çok imkán taşıyor. Devlet okuluna giden bir engelli orada yapamazsa başka bir okula gidebilir. Ama bizim programlarımız değişik olduğu için bizden giden öğrenci gittiği okula zor adapte olur. Okullarımızda özel muameleye ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim verecek tesis yok. Bu da o çocuklara zarar olur."Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı Rüstem Eyüboğlu, yabancı özel okulların böyle bir karar almasını garip karşıladığını belirterek şunları söyledi: "Biz 15 sene boyunca bu sınavları yaptık. Ama hiç böyle bir yasağa başvurmadık. Tam tersine, engelli çocuklarımıza ayrıcalık tanıdık ve özel muamele gösterdik. Anlaşılır gibi değil."Alman LisesiAmerikan Robert LisesiGalileo Galilei İtalyan LisesiSaint-Joseph Fransız Lisesiİtalyan Lisesiİzmir Amerikan Kolejiİzmir Saint-Joseph Fransız LisesiNotre Dame de Sion Fransız LisesiSaint-Benoit Fransız LisesiSaint- Michel Fransız LisesiSainte- Pulcherie Fransız LisesiSankt Georg Avusturya LisesiSankt Georg Avusturya Ticaret LisesiTarsus Amerikan KolejiÜsküdar Amerikan Lisesi