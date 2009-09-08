Engelli öğrenciler ücretsiz taşınacak

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 2009-2010 öğretim yılı için yeni hedefler belirledi. 30 bin engelli öğrencinin evlerinden ücretsiz okul servisleriyle alınarak okullarına bırakılması da projeler arasında.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Kurumsal Beklenti Raporu’nda, 2009’un ikinci 6 aylık döneminde yapılması gerekenler sıralandı. Raporda engelli öğrencilere ilişkin hedefler dikkati çekti. MEB’in belirlediği bazı hedefler şöyle:

* Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 2009-2010 öğretim yılında yaklaşık 30 bin engelli öğrenci, okullarına ücretsiz olarak taşınacak.

* Görme engelliler ilköğretim okulları ile kaynaştırma yoluyla eğitim alan görme engelli öğrencilere yönelik ders kitapları Braille yazıyla basılacak ve öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

* Az gören öğrencilerin kitapları uygun puntoda okuyabilmelerinin sağlanabilmesi için ilköğretim ve ortaöğretim ders kitapları CD ortamında hazırlanacak.



* İşitme özrü, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin iletişim ihtiyaçlarını desteklemek için işaret dilinin dil bilimi yönünden çözümlenmesi ve değerlendirmesini yapmak, yazılı ve görsel eğitim araç gereçlerini hazırlamak, Türk işaret dili sistemini oluşturmak, işaret dili tercümanlar ile öğreticilerini yetiştirmek için çalışmalar sürecek.



* 2009’da ikinci 6 aylık dönemde 28 fakülte, 27 yüksekokul ve 10 enstitü kurulacak, 55 bin MEB personeline hizmet içi eğitim verilecek.

* 32 ilde uygulanacak zorunlu okul öncesi eğitim kapsamında 190 anaokulu inşa edilecek.

* Mesleki Eğitim Sektörü’nde Girişimcilik İklimi Geliştirme (ENTReVET) Projesi kapsamında, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı pilot kız meslek liselerinde girişimcilik ruhunu geliştirmek amacıyla küçük hayali şirketler kurulacak.



