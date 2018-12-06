Engelli öğrenciler bir günlüğüne belediye personeli oldu

Gölbaşı Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerine ‘Belediyemizi Tanıyalım’ projesi kapsamında belediye müdürlüklerini tanıtarak, öğrencilere bir günlük iş verdi.



Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden ZİÇEV öğrencileri, bir günlüğüne üniforma giyip zabıta oldu. Engelli zabıtalar, Gölbaşı Seymenler Kapalı Pazar Yeri’nde sebze ve meyve tezgâhlarını gezerek etiket denetimi yaptı. Öğrenciler, esnaflara kimlik yaka kartlarını takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik işçisi kıyafeti giyen öğrenciler ise, çöp ve atıkların nasıl temizlendiğini hakkında bilgi aldı, süpürge aracına bindi. Son olarak Park Bahçeler Müdürlüğü serasında sümbül soğanı eken ZİÇEV’li öğrenciler ise burada kompost makinesi kullandı.



‘ÇALIŞMALARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR’

“Engelliler Haftası” dolayısı ile ZİÇEV’li öğrencilerimizle bir günlüğüne mesai arkadaşı olduk” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek herkesin sosyal sorumluluğudur. Gölbaşı Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin sosyal yaşama katılmasındaki engelleri ortadan kaldırmaya ve tüm insan haklarından eşit olarak yararlanmalarına yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-ZİÇEV öğrencilerinden Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ziyareti

-ZİÇEV öğrencileri zabıta kıyafeti giyerek pazar esnafı denetle görüntüsü

-ZİÇEV öğrencilerinden Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ziyareti

-ZİÇEV öğrencileri süpürge kamyonu ile gezintisi

-Öğrencilerin çöp toplama kamyonu hakkında bilgi alması

-ZİÇEV öğrencilerinden Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ziyaret

-ZİÇEV öğrencileri Fen İşleri Müdürlüğü’nde kaynak yaparken ve iş makinesi kullanırken görüntü

-ZİÇEV öğrencilerinden Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ziyareti

-ZİÇEV öğrencileri tarafından lale soğanı dikilmesi ve geri dönüşüm makinesi ile gübre elde etme görüntüsü

-ZİÇEV öğrencilerinin Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ziyareti

-Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay (ZİÇEV) öğrencilerine sertifika vermesi

Haber-Kamera: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)