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Engelli memur adaylarına Bağcılar Belediyesi'nden ücretsiz EKPSS kursu

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan kursiyerlere yönelik ücretsiz eğitim, kitap ve ulaşım desteği vermeye başladı

18 Şubat 2018 18:56

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanan kursiyerlere yönelik ücretsiz eğitim, kitap ve ulaşım desteği vermeye başladı. Engelliler Sarayı’nda Ocak ayında başlayan kursta 160 engelli memur adayı engel durumlarına göre özel sınıflarda eğitim görüyor.

22 Nisan’da yapılacak EKPSS’ye hazırlanan engelliler için Engelliler Sarayı’nda düzenlenen kurslara lise, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava girecek engelli memur adayları katılıyor. Kursiyerlerden zihinsel veya görme engelli gibi özel durumları olanlar için ayrı sınıflar oluşturuldu.

160 ENGELLİ KURSİYER DERSLERİNE BAŞLADI

160  engelli kursiyer, belediye tarafından dağıtılan EKPSS hazırlık kitaplarını alarak derslerine başladı. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen kurslarda engelliler matematik, türkçe, tarih ve vatandaşlık başta olmak üzere sınavda sorumlu oldukları derslerini alıyor. Ders dışında öğretmenler tarafından kursiyerlere danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de veriliyor. Öte yandan görme ve ortopedik engelli kursiyerlerin ulaşımı servis araçlarıyla ücretsiz olarak da sağlanıyor.

“AMACIMIZ ENGELLİLERİN HAK ETTİĞİ İŞE YERLEŞTİRİLMELERİNİ SAĞLAMAK”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, memur adayı engellilerin hayallerini gerçekleştirmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Amacımız engellilerin iyi puanlarla hak ettiği işe yerleştirilmelerini sağlamak. Kardeşlerimizin göstereceği başarı bizim en büyük gurur kaynağımız olacaktır. Hepsine Nisan ayında girecekleri sınavda başarılar diliyorum” dedi.

(Fotoğraflı)

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