Engelli memur adayları için sınav öncesi 'Boğaz Turu'

İSTANBUL, (DHA)-HAFTA sonu düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı\'na (EKPSS) günler kala Bağcılar Belediyesi tarafından Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 160 kursiyer için boğaz turu düzenlendi. Bir yandan İstanbul Boğazı’nın keyfini çıkaran bir yandan da müzik eşliğinde eğlenen engelli memur adayları sınav öncesi moral depoladı.

Bağcılar Belediyesi, 22 Nisan’da yapılacak EKPSS’ye girecek engellilerin stres atmaları ve motivasyonlarını artırmaları için boğaz gezisi düzenledi. Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 160 kursiyer, vapurla İstanbul Boğazı turuna çıkarıldı. Kursiyerler, İstanbul Boğaz’ının tarihi ve doğal güzelliklerini keşfettiler, tarihi ve turistik eserlerin fotoğraflarını çekerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi.

Engellilerden bazıları gezi sırasında çalan müziğe eşlik edip şarkılar söylerken bazıları dans ederek doyasıya eğlendi. Keyifli saatler geçiren engelli memur adayları aylarca ders çalışmanın verdiği stresten bir parça olsun uzaklaşmış oldu. Engelliler, Boğaz’ın masmavi sularında Ortaköy’den Emirgan’a, Sarıyer’den Beykoz’a kadar Boğaziçi’nin tüm güzelliklerini seyretme imkânı buldu.

\"BÜTÜN ENGELLİ KARDEŞLERİME BAŞARILAR DİLİYORUM\"

Boğaz turuyla öğrencilerin sınav öncesi motive olmalarını amaçladıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yorucu bir dönem geçiren kardeşlerimizin sınav öncesi yorgunluklarını atmaları ve stresten uzaklaşmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Gezi sayesinde moral toplayan engellilerimizin sınavda başarılı olacağına inanıyorum. Bütün engelli kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

160 engelli kursiyer, ocak ayından beri Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim görüyor. Cumartesi ve pazar günü boyunca gerçekleştirilen kurslarda, engelliler matematik, tarih ve vatandaşlık başta olmak üzere sınavda sorumlu oldukları dersleri alıyor. Ders dışında öğretmenler tarafından kursiyerlere danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de verilirken görme ve ortopedik engelli kursiyerlerin ulaşımı servis araçlarıyla sağlanıyor.

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