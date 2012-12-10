Engelli maçındaki olaylarda 10 kişi gözaltına alındı

Galatasaray-Beşiktaş engelli basketbol maçında çıkan olaylarla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. İki kulüp olaylarla ilgili ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Olayları kimin çıkardığına ve kimin tırmandırdığına bakma lüksümüz yok" denildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine arasında oynanan ancak yarıda kalan maçta, olaylara karıştıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün oynanan ve taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle tamamlanamayan maçın görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerin ardından olaylara karıştıkları belirlenen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan kişilerin sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İki kulüpten ortak açıklama

Öte yandan Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, maçta çıkan olaylarla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Olayları kimin çıkardığına ve kimin tırmandırdığına bakma lüksümüz yok" denildi.

İki kulübün ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Geride bıraktığımız Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş arasındaki Tekerlekli Sandalye Basketbol maçında meydana gelen vahim olaylar gerek kulüplerimiz gerekse spor dünyamız açısından çok acı bir örnek oluşturmaktadır. Her iki kulübün yöneticileri olarak öncelikle sporcu kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, olayların meydana gelmiş olmasından büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Türkiye’de yaşayan 7,5 milyonu aşkın engelli vatandaşımıza yeni bir imkan yaratmak için her 2 kulübümüzün bu branşımıza verdiği destek ve çabalar ortadadır. Kulüp yönetimleri olarak böylesine ulvi amaçlar için emek verirken olayları kimin tırmandırdığına, kimin çıkardığına, kimin hangi noktaya getirdiğine bakma lüksümüz yoktur. Kaldı ki, Beşiktaş yönetimi (bjk.com.tr'de bu kısım 'Galatasaray Yönetimi' şeklinde geçti) kendilerine yakışan bir duyarlılıkla bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı teminatını vermişlerdir. Bu yaşananların Türk sporunda bir kez daha oluşmaması için tüm sağduyu sahibi taraftarlarımıza ve emniyet güçlerine büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Avrupa Spor Başkenti olmuş bir kentimiz ve Olimpiyatların en güçlü adayı olan ülkemiz adına sporumuza dostluk, saygı ve fair-play anlayışını yeniden hakim kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur."