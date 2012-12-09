Tekerlekli sandalye basketbol maçında olay çıktı

Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine arasında oynanan tekerlekli sandalye basketbol maçı çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Polis, taraftarlara biber gazıyla müdahale etti. Basketbolcuların tekerlekli sandalyeleri de kırıldı.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine arasında Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan maçta olaylar çıktı.

Saat 14.00’te başlayacak maç öncesi iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Her iki takımın da az sayıda taraftarı maçı izlemek için salona gelirken, aralarında çıkan gerginlik, sahaya yansıdı.

Bazı taraftarların sahaya girmesiyle maçın başlaması gecikti.

Salondaki güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla takviye güvenlik görevlileri beklendi. Bu nedenle karşılaşma bu nedenle yarım saat geç başladı.

Güvenlik tedbirleri sonrasında başlayan maçta Beşiktaş, ilk periyodu 22-21 önde tamamladı.

Maçın 14. dakikası içinde Galatasaray'ın 31-26 önde olduğu sırada iki takım taraftarları arasında tribünde yeniden gerginlik yaşandı ve karşılaşma durdu.

Emniyet görevlileri, tribünde meşaleler yakan ve birbirlerinin üzerine maddeler atan taraftarlara biber gazlı müdahalede bulundu.

Bu sırada tribünler boşaltılırken, hakem ve oyuncular da soyunma odasına gitti.

Tribündeki olaylar salonun koridorlarına da yansırken, bu bölümlerde maddi hasar meydana geldiği gözlendi. Basketbolcuların tekerlekli sandalyelerinin bile kırıldığı görüldü.

Yakılan yanıcı maddeler nedeniyle salonda duman tabakası oluştu. Maçı anlatan spikerde zor anlar yaşadı.

Bir saati aşkın aranın ardından hakemler karşılaşmayı ertelediklerini bildirdi.

Bu arada, salon dışına çıkan iki takım taraftarları arasında da gerginlik sürdü.

Müsabakayla ilgili kararı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu verecek.

‘Sporu konuşmanın anlamı yok'

Öte yandan, Galatasaray Kulübü, karşılaşmanın kaldığı andan itibaren oynanmak üzere ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Sedat İncesu, çıkan olaylardan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, ''Olaylar tekerlekli sandalye basketboluna kadar uzandıysa, spor konuşmanın anlamı yok'' dedi.