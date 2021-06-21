Engelli kızını sırtında taşıyan anne yol istiyor

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, 5 çocuk annesi Haskız Köroğlu (50), kan uyuşmazlığı nedeniyle doğuştan bedensel engelli kızı Eda Köroğlu’nu (31) yıllarca sırtında taşıyarak, çevrede gezintiye çıkardı. Fedakar anne, tekerlekli sandalye verilen kızını düşürmekten endişe duyarken, evleri önündeki dik araziden ana yola uzanan patikaya beton dökülmesini istiyor.



Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi’nde yaşayan Haskız- Yüksel Köroğlu çiftinin 5 çocuğundan, kan uyuşmazlığı nedeniyle doğuştan bedensel engelli doğan kızları Eda Köroğlu, 31 yıldır yatağa bağımlı yaşam sürdürüyor. Haskız Yüksel, zamanla gelişimi durunca konuşamayan ve sırtında kambur oluşan kızına özenle bakıp, tüm ihtiyaçlarını gece gündüz karşılıyor. Kızının yanından bir an olsun ayrılmayan Köroğlu, saçlarını okşayıp, şefkatini eksik bırakmazken, sırtında taşıyarak, çevrede gezintiye çıkarıyor. Fedakar anne, 3 ay önce hayırseverlerin girişimiyle tekerlekli sandalye verilen kızını düşürmekten endişe duyarken, evleri önündeki dik araziden ana yola uzanan patikaya beton dökülmesini istiyor.

"Gezmek kızımın tek eğlencesi"

Kızının gezmeyi çok sevdiğini anlatan Haskız Köroğlu, “Kızım kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kan uyuşmazlığı yüzünden engelli doğdu. Oturamıyor, konuşamıyor, yürüyemiyor, yemek yiyemiyor. Yıllardır kızımı sırtıma iple bağlayarak gezdiriyorum. Evimize gelen yerde yol yok. Kızımın tek eğlencesi gezmek. Patika yollardan ana yola inerek kızımı gezdiriyorum. Yaşım ilerledi. Eskiden kızımı sırtıma bağlar, bütün köyü dolaşırdım ama şimdi takatim kalmadı. Kollarım, ayaklarım eskisi gibi değil. Burada çoğu zaman yağmur yağar. Yollar hep çamur olur. Sisten göz gözü görmez. Korkuyorum; bir gün kızım mutlu olsun, diye onu gezmeye çıkardığımda kayıp düşmekten. Kızımı düşerek yaralamaktan, ona zarar vermekten korkuyorum. İsterim ki kızımı sırtıma aldığımda yürüyebilecek güvenli bir yolum olsun” diye konuştu.

"Kızımızı mutlu etmek istiyoruz"

Baba Yüksel Köroğlu da tek arzularının kızlarını mutlu etmek olduğunu söyleyerek, “Hayırsever biri kızıma plastik kapak biriktirerek engelli sandalyesi aldı. Kızım engeli yüzünden vücudu bir yay gibi olduğu için oturamıyor. Engelli sandalyesine otursa bile onu o sandalye ile gezdirebileceğimiz bir yol yok. Evimize patika yollardan gelebiliyoruz. Kızımızı yıllardır sırtımızda ya da kucağımızda taşıyoruz. Kızım gezmeyi, genç kızların yanında durmayı, onları seyretmeyi çok seviyor. Evde sıkılıyor, çok fazla durmak istemiyor. İstiyoruz ki kızımızı mutlu edelim, sürekli gezdirelim ama yaşlandım artık eski gücüm yok” dedi. (DHA)