-ENGELLİ KIZINI DÖVEREK ÖLDÜRDÜ BALIKESİR (A.A) - 08.03.2011 - Balıkesir'de engelli kızını çok gürültü yaptığı gerekçesiyle demir çubukla döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin E. (70), tutuklandı. 2. Sakarya Mahallesi Güven Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin E, polisteki sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı baba, Asayiş Şube Müdürlüğü çıkışında gazetecilerin ''pişman mısınız?'' şeklindeki sorusuna, ''Hiç pişman olmam mı? Çok pişmanım'' yanıtını verdi. Kızını sürekli dövdüğüne ilişkin iddialarla ilgili sorulara sessiz kalan Hüseyin E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.