Engelli kızı için çektiği krediyi ödeyemeyince hapse girdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yaşayan mevsimlik işçi Süleyman Gün (42), 4 yıl önce rahatsızlanan ve engelli hale gelen kızının tedavisi için çektiği krediyi ödeyemeyince hapis cezası aldı. Cezaevinde 90 gün kalan Gün, işine döndü; ancak bu kez de aldığı maaşın tamamına haciz geldi. Gün, yaklaşık 50 bin lira olan borcunun, maaşının bir bölümünden kesilerek, tahsilini istedi.

Ailesiyle Manavgat\'ta oturan Süleyman Gün, 2014 yılında Orman Genel Müdürlüğü\'nde mevsimlik işçi olarak çalışırken, büyük kızı Yağmur Nur Gün (10), kullandığı antibiyotikteki etken maddeye alerjisi nedeniyle rahatsızlandı. Önce Manavgat Devlet Hastanesi\'ne ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülen Yağmur Nur, felç geçirdi ve engelli hale geldi. Süleyman Gün, kızının tedavisi için bankadan 25 bin lira kredi çekti.

90 GÜN HAPİS YATTI

O dönem mevsimlik işçi olarak yılda sadece 5 ay 29 gün çalışabilen Süleyman Gün, sezon sona erince işten çıkarıldı. Banka tarafından çektiği krediyi ödeyemeyen Gün hakkında icra işlemi başlatıldı. Bankanın avukatlarınca hazırlanan ödeme planına uyacağı konusunda icra dairesine taahhüt veren Gün, işsiz kaldığı dönemde borcunu ödeyemeyince Manavgat İcra Mahkemesi\'nce 90 gün tazyik hapsi cezası aldı. Eşi Neslihan Gün (37) de yüzde 44 işitme engelli olan Süleyman Gün, 1\'i engelli Yağmur olmak üzere 2 kızını ve eşini bırakarak, cezaevinde 90 gün kaldı.

MAAŞININ TAMAMI KESİLDİ

Haziran ayında cezaevinden çıkan Süleyman Gün, cezaevine girdiği için Orman Genel Müdürlüğü\'ndeki işinden de çıkarıldı. Kurumunun disiplin kuruluna başvuran Gün, işten çıkarılma kararının kaldırılmasını istedi. Orman Genel Müdürlüğü\'nce eşi ve kızı engelli olan Gün, hakkında verilen işten çıkarılma kararı kaldırılarak, ağustos ayında yeniden işe başlatıldı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü\'nde sözleşmeli işçi kadrosundan santral görevlisi olarak çalışmaya başlayan ve eylül ayında personel birimine çağrılan Gün\'e, bankayla imzaladığı taahhütname nedeniyle aldığı aylık ücretin tamamının bankaya aktarılacağı, ücretinin ödenmeyeceği bilgisi verildi.

\'SÖZLEŞMEYİ AVUKAT HAZIRLADI\'

Avukatlık masrafları ve faizlerle birlikte toplam borcunun yaklaşık 50 bin lirayı bulduğunu söyleyen Süleyman Gün, 3 bin 470 lira maaşının tamamının banka hesabına aktarıldığını kaydetti. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdaki kızı Yağmur Nur için devletten bakım maaşı aldıklarını belirten Gün, her 2 yılda 1 yenilemesi gereken ve ağustos ayında Manavgat Devlet Hastanesi\'nde yeniledikleri raporda kızına yüzde 52 engelli raporu verildiği için bakım maaşının da kesildiğini anlattı. Buna yaptıkları itiraz sonucu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden verilen son raporda, kızının engel derecesinin yüzde 82 olarak belirlendiğini aktaran Gün, engelli bakım maaşının yeniden bağlanmasını beklediklerini söyledi.

EŞTEN DOSTTAN BORÇ ALIP, GEÇİNİYORLAR

Şu anda maaşının tamamı kesildiği için ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu kaydeden Süleyman Gün, bankanın tüm maaşına haciz uygulamasına itirazda bulunduğunu, mahkeme sonucunu beklediğini söyledi. Eşten dosttan aldıkları borçlarla geçindiklerini anlatan Gün, banka yetkililerinin maaşına hacizle ilgili yeniden düzenleme yapmasını ve maaşının bir bölümünün kesilerek, borcunun tahsil edilmesini istedi. Gün, \"Bu ay maaşımın hepsi kesildi. Bizim taksitlendirme yaptığımız dosyada kıdem tazminatım, ilave yardımlar yani hepsinin kesilmesi için imzalamışım. 4- 5 evrak bu. Yargıtay \'Maaşın 1/4\'ünden fazlası kesilemez\' diyor. Bu sözleşme icra müdürlüğünde hazırlanmadı, avukat hazırladı. İcra müdürlüğü böyle bir durum var, diye bizi uyarmadı\" dedi.

İşitme engelli Neslihan Gün de Yağmur Nur\'la birlikte 7 yaşında bir kızları daha olduğunu, eşinin aylık ücretinin tamamına haciz gelmesi nedeniyle paraları olmadığını, çocuklarını okula yaya olarak kendisinin götürüp, getirdiğini söyledi.

Engelli olmasına rağmen geçen sene ilkokuldan teşekkür belgesi alarak, mezun olan ve bu sene Çağlayan Ortaokulu\'na kayıt yaptıran Yağmur Nur Gün, okulunu ve arkadaşlarını sevdiğini anlattı.

BANKA AVUKATI: ENGELLİ BİREY OLDUĞUNU YENİ DUYDUK

Özel bankanın adını vermek istemeyen avukatı ise kendilerinin, Süleyman Gün\'ün ailesinin ve çocuklarının durumunu bilemediklerini, ailede engelli birey olduğunu yeni duyduklarını söyledi. Süleyman Gün\'le borcu ödeme konusunda defalarca görüşme yapmalarına rağmen hiçbir dönüş olmadığını kaydeden avukat, mevsimlik çalıştığını bildikleri için kendisine farklı alternatif ödeme planları sunduklarını hatta vekalet ücretini bile resmi olarak ödedikleri harçlar dışında almayacağını anlattığını belirtti.



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